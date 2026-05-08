Ronaldo i hesht tifozët rivalë pas brohoritjeve “Messi” gjatë fitores së Al Nassr
Cristiano Ronaldo vazhdon të tregojë qetësi dhe përvojë edhe në momentet më të tensionuara në fushë.
Ylli portugez ishte në qendër të vëmendjes gjatë përballjes mes Al Nassr dhe Al Shabab, ku tifozët vendas tentuan ta provokonin duke brohoritur vazhdimisht emrin e rivalit të tij historik, Lionel Messi.
Gjatë disa momenteve të ndeshjes, stadiumi u pushtua nga thirrjet “Messi, Messi”, në një përpjekje të qartë për të shpërqendruar pesë herë fituesin e Topit të Artë.
Megjithatë, Ronaldo reagoi në mënyrë të qetë dhe sportive, duke buzëqeshur dhe madje duke kërcyer në ritmin e brohoritjeve të tifozëve, çka u komentua gjerësisht edhe në rrjetet sociale.
Situata u tensionua për pak çaste, derisa mbrojtësi holandez Wesley Hoedt ndërhyri për të qetësuar atmosferën në fushë dhe për të shmangur përshkallëzimin e provokimeve nga tribunat.
Megjithatë, përgjigjen më të mirë Ronaldo e dha në fushën e lojës.
Sulmuesi portugez vulosi paraqitjen e tij me një gol në minutën e 75-të, duke ndihmuar Al Nassr-in të triumfojë me rezultatin 4-2 ndaj Al Shabab.
Goli i tij u prit me festë nga tifozët e skuadrës mike dhe praktikisht shuajti reagimet provokuese nga tribunat.
Me këtë fitore, Al Nassr vazhdon garën për objektivat sezonalë në kampionatin saudit, ndërsa Ronaldo po dëshmon edhe një herë se mbetet vendimtar jo vetëm me golat, por edhe me mënyrën se si menaxhon presionin dhe atmosferat armiqësore në stadiume.
Pamjet e reagimit të tij ndaj thirrjeve për Messin janë bërë virale në internet, me shumë tifozë që e kanë vlerësuar sjelljen sportive dhe vetëkontrollin e veteranit portugez.