Ronaldo feson momentin historik: Jemi atje

Ronaldo feson momentin historik: Jemi atje

Portugalia siguroi vendin e saj në Botërorin 2026 falë fitores së thellë 9-1 kundër Armenisë.
Kjo do të jetë paraqitja e nëntë e Portugalisë në Kupën e Botës, një moment historik që është festuar nga lideri i tyre i padiskutueshëm.
Cristiano Ronaldo.Ai ishte pezulluar sot pasi mori një karton të kuq në ndeshjen e kaluar kundër Irlandës.

Kampioni 40-vjeçar ndau gëzimin e tij dhe atë të ekipit në mediat sociale menjëherë pas fishkëllimës së fundit në Estádio do Dragão.
Duke postuar një foto në grup dhe një personale, CR7 nisi britmën e bashkimit: “Jemi në Kupën e Botës! Shkojmë, Portugali!”

