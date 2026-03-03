Ronaldo ende në Arabinë Saudite pavarësisht raportimeve për arratisje në Madrid
Raportimet e mediave që pretendonin se Cristiano Ronaldo kishte lënë Arabinë Saudite së bashku me familjen e tij dhe ishte kthyer në Madrid janë plotësisht të rreme.
Spekulimet sugjeruan se ylli portugez mund të kishte ikur pas problemeve në ndeshjen e fundit për Al Nassr dhe krizës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, por këto janë mohuar si lajme të rreme.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Ronaldo mbetet në Arabinë Saudite dhe aktualisht po merr trajtim në qendrën stërvitore të klubit Al Nassr.
Ylli portugez po rikuperohet nga disa shqetësime të vogla që dolën pas ndeshjes së fundit dhe nuk ka braktisur vendin.
Ronaldo vazhdon të jetë i angazhuar me Al Nassr, ku ka qenë një figurë kyçe që nga bashkimi me klubin në vitin 2023, dhe përqendrohet në përgatitjet për ndeshjet e ardhshme në Ligën e Arabisë.