Ronaldo ende në Arabinë Saudite pavarësisht raportimeve për arratisje në Madrid

Ronaldo ende në Arabinë Saudite pavarësisht raportimeve për arratisje në Madrid

Raportimet e mediave që pretendonin se Cristiano Ronaldo kishte lënë Arabinë Saudite së bashku me familjen e tij dhe ishte kthyer në Madrid janë plotësisht të rreme.

Spekulimet sugjeruan se ylli portugez mund të kishte ikur pas problemeve në ndeshjen e fundit për Al Nassr dhe krizës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, por këto janë mohuar si lajme të rreme.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Ronaldo mbetet në Arabinë Saudite dhe aktualisht po merr trajtim në qendrën stërvitore të klubit Al Nassr.

Ylli portugez po rikuperohet nga disa shqetësime të vogla që dolën pas ndeshjes së fundit dhe nuk ka braktisur vendin.

Ronaldo vazhdon të jetë i angazhuar me Al Nassr, ku ka qenë një figurë kyçe që nga bashkimi me klubin në vitin 2023, dhe përqendrohet në përgatitjet për ndeshjet e ardhshme në Ligën e Arabisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkimi mposht Shkupin, Struga ndalet në barazim

Bashkimi mposht Shkupin, Struga ndalet në barazim

Goditje e rëndë për Real Madridin, ekziston frika se ylli i skuadrës ka këputur ligamentin

Goditje e rëndë për Real Madridin, ekziston frika se ylli i skuadrës ka këputur ligamentin

Lufta në Lindjen e Mesme, Jasir Asani largohet nga Irani

Lufta në Lindjen e Mesme, Jasir Asani largohet nga Irani

Mbappe ka një lëndim në gju, a do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale?

Mbappe ka një lëndim në gju, a do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale?

Dy gjigantët anglezë rivalizojnë Barcelonën për Alessandro Bastonin

Dy gjigantët anglezë rivalizojnë Barcelonën për Alessandro Bastonin

Shkëndija fiton ndaj Pelisterit me dy golat Besart Ibraimit

Shkëndija fiton ndaj Pelisterit me dy golat Besart Ibraimit