Roma siguron kualifikimin direkt, Europa League mbyll fazën e ligës
Europa League luajti ndeshjet e fundit të fazës së ligës këtë të enjte. Roma barazon 1-1 ndaj Panathinaikos, duke siguruar kështu kualifikimin direkt, bashkë me ekipe si Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Freiburg, Betis, Porto dhe Braga.
Dinamo Zagreb u mund 2-0 nga Midtjylland, me sulmuesin e kombëtares, Arbër Hoxha, që luajti një pjesë loje kroatët. Klubi nga Zagrebi shkon në Play Off dhe për të vazhduar tutje, duhet të kalojë këtë pengesë.
Mbyllen këtu rrugëtimi për skuadra si Rangers apo Basel, skuadra këto që zhgënjyen këtë sezon në këtë kompeticion. Shorti i Play Off do të mbahet, të premten, më 30 janar.
Ekipet që kualifikohen direkt:
Ekipet që shkojnë në Play off:
Rezultatet: