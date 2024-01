Roma “shqelmon” Mourinjon, “Special one” mbetet pa punë

Roma ka njoftuar zyrtarisht se ka shkarkuar trajnerin portugez, Jose Mourinho, pas rezultateve jo të mira.

Trajneri portugez u përfol se ishte në prag të shkarkimit pas humbjes 3-1 të Romës kundër Milanit të dielën mbrëma dhe tani një gjë e tillë është bërë realitet.

Është vet klubi kryeqytetas që ka njoftuar zyrtarisht me anë të rrjeteve të tyre sociale.

“AS Roma njofton se Jose Mourinho dhe bashkëpunëtorët e tij teknikë do të largohen nga klubi me efekt të menjëhershëm”, thuhet në njoftim.

Momentalisht, Giallorossët zënë vendin e nëntë në tabelën e Serie A me 29 pikë, pesë më pak se Fiorentina e vendit të katërt.

Ai fitoi Ligën e Konferencës në sezonin e tij të parë në klub dhe humbi finalen e Ligës së Evropës sezonin e kaluar. Ai nuk arriti në top katërshe në asnjë nga dy sezonet e tij në kryeqytet.

Kontrata e tij me Romën do të përfundonte në qershor dhe bisedimet për të zgjatur qëndrimin e tij në klub nuk kishin filluar ende.

