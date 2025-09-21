Roma “mbizotëron” në derbin e kryeqytetit të Italisë
Gian Piero Gasperini fitoi derbin e tij të parë të kryeqytetit me një fitore punëtore 1-0 ndaj Lazios në “Stadio Olimpico”.
Takimi i 136-të në Serie A mes këtyre rivalëve të përjetshëm u hap në një atmosferë po aq të nxehtë sa temperaturat në kryeqytetin italian.
Në çerekun e parë të lojës pati ndërhyrje të ashpra dhe shumë pak rrezik përpara portës, me ish-lojtarin e Romës, Pedro, që pati rastin e parë duke gjuajtur mbi traversë nga jashtë zonës, përpara se të shërbente për Nuno Tavares, i cili po ashtu përfundoi pa saktësi.
Roma nuk po gjente ritmin, dhe pasi Mile Svilar devijoi mbi traversë një gjuajtje të Mattia Zaccagni, Andrea Romagnoli goditi me kokë pak mbi portë nga goditja e këndit që pasoi.
Megjithatë, ishte Curva Sud që shpërtheu në festë në minutën e 38-të, kur verdhekuqtë kaluan në avantazh kundër ecurisë së lojës.
Devyne Rensch i mori topin Tavares brenda zonës, duke i lejuar Matías Soulé të pasonte për Lorenzo Pellegrini, i cili goditi menjëherë saktë në cepin e poshtëm të portës.
Tashmë ekipi i Gasperinit kishte momentumin, dhe ishte afër dyfishimit në shtesën e pjesës së parë, kur një kros i Angeliño u devijua nga Evan Ferguson, por Ivan Provedel reagoi më shpejt dhe e ndali Rensch që po depërtonte nga shtylla e dytë.
Roma e nisi pjesën e dytë ashtu si e mbylli të parën, duke sulmuar drejt tifozëve të saj të zjarrtë. Angeliño u shfaq në shtyllën e dytë dhe goditi gjysmë-vole, por Provedel e devijoi topin në rrjetën anësore.
Skuadra e Maurizio Sarrit pati një mundësi të artë për barazim 10 minuta pas rifillimit, kur Danilo Cataldi dërgoi një top të ë Boulaye Dia, por sulmuesi senegalez humbi krejtësisht qetësinë përballë Svilari-t.
Me kalimin e minutave, Roma e gjeti veten nën presion gjithnjë e më të madh, teksa Curva Nord shtynte Biancocelestët.
Kjo energji gati sa nuk solli barazimin në 15 minutat e fundit, kur Valentín Castellanos gjuajti pak jashtë portës nga brenda zonës, me një tentativë që dukej se u devijua nga këmbët e Gianluca Mancini, megjithatë arbitri akordoi vetëm goditje nga porta.
Ky momentum i skuadrës “vendase” mori një goditje të rëndë në minutën e 85-të, kur zëvendësuesi i pjesës së parë Reda Belahyane mori karton të kuq direkt për një ndërhyrje të ashpër me takë mbi Manu Koné.
Pavarësisht inferioritetit numerik, Svilar u detyrua të bënte një pritje vendimtare ndaj një goditjeje të vonshme të Castellanos, ndërsa Cataldi kishte nisur festën përpara kohe kur gjuajtja e tij me rrotullim goditi kryqëzimin e shtyllës me traversën.
Në fund, Roma rezistoi për fitoren e tretë në katër përballje kundër rivalëve të kryeqytetit, ndërsa Matteo Guendouzi u ndëshkua me të kuq pas përfundimit të ndeshjes për shkak të protestave të tepërta.