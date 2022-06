Roli i arsimit në përpjekjet për ndërtimin e identitetit kombëtar shqiptar

Nëse në Europë kombëtarizimi i gjuhës së shkruar ishte një nismë institucionale, në rajonin e Ballkanit ndërtimi i institucioneve të reja në shtetet e sapoformuara u shpalos përmes një fushëbeteje forcash antagoniste të elitave kulturore të ndryshme, të cilat rivalizonin njëra-tjetrën për monopol gjuhësor.

Shkruan: Lulzim HOXHA, Tiranë

Arsimi masiv është ndër politikat më të rëndësishme të periudhës moderne, pa të cilin do të ishte e pamundur dokumentimi i kujtesës kolektive, historisë së përbashkët ose homogjenizimi i anëtarëve të një komuniteti nëpërmjet mësimit të gjuhës kombëtare. Studiuesi Eric Hobsbaum shkruan se “Arsimi masiv është një ndër faktorët qendrorë që kanë influencuar krijimin e identitetit kombëtar”. Këtë e shpjegon duke marrë si ilustrim rastin e Italisë, ku përpara themelimit të shtetit italian, në shekullin e nëntëmbëdhjetë, gjuha italiane flitej vetëm nga shtresat e privilegjuara të shoqërisë, të cilat nuk përbënin më tepër se 2.5% të Italisë së sotme.

Kontributi i lëvizjeve nacionaliste mund të evidentohet pikërisht në momentin kur gjuha e një shtrese ose grupi të caktuar të shoqërisë nis të përhapet me synimin për t’u shndërruar në një gjuhë kombëtare. Në shtetet perëndimore krijimi i shtet-kombeve dhe iniciativat për arsimin masiv përkojnë me periudhën e industrializimit të shoqërisë, rritjen e numrit të popullsisë së qendrave urbane dhe shfaqjen e së ashtuquajturës “shtresë e mesme” në kapërcyell të shekullit të tetëmbëdhjetë. Funksioni i arsimit masiv, në këto shoqëri, mbështetej kryesisht në mësimin e përdorimit të pajisjeve dhe makinerive të reja në procesin e prodhimit. Vendet e punës nëpër fabrika dhe uzina nisën të shtohen, teksa popullsia e Europës Perëndimore, sipas studimit të Ortega Y Gasset, nga viti 1830 deri në vitin 1920 u pesëfishua. Në qytetet e reja të mbipopulluara lipsej krijimi i një identiteti të përbashkët, që të shërbente si instrument besimi, krenarie, por edhe do të krijonte një sens përkatësie për banorët e sapoardhur në kaosin e madh urban të Europës së shekullit të nëntëmbëdhjetë. Atë funksion që në shoqëritë mesjetare e luante feja, në kushtet e shoqërive moderne perëndimore nisi ta kryejë identiteti kombëtar nëpërmjet lëvizjeve nacionaliste, që nisën të shpërthejnë në shoqëritë industriale qysh nga fundi i shekullit XVIII e deri në fund të shekullit XIX.

Në fazën e tyre fillestare, lëvizjet nacionaliste prireshin më shumë t’u drejtoheshin popullsive urbane, sidomos atyre qyteteve të mëdha ku kishte universitete, një lloj tradite institucionale dhe qendra historike që të krijonin përfytyrimin e një “të shkuare të përjetshme”. Duke krijuar një komunitet të përbashkët, përmes ligjërimit nacionalist, arsimi masiv nisi t’i integrojë të gjitha diferencat ekzistuese në shoqëri, që vijnë nga prejardhja, duke riprodhuar një shkallë të lartë uniformiteti, përmes politikave të arsimit të detyruar, gazetave në gjuhën standarde, si dhe përkthimeve nga gjuhët e huaja në gjuhën kombëtare për të gjithë qytetarët e komunitetit. Duke qenë se kombëtarizimi i gjuhës së shkruar ishte një proces institucional, ai gjeti një terren gjysme të gatshëm në vendet që kishin një traditë shtetformuese dhe ishte bërë pjesë e mekanizmave shtetërorë që sollën revolucionin industrial. Përkundrazi, në shtetet paraindustriale, si Perandoria Osmane, ky proces ishte më i ngadaltë, madje në shtetet e Ballkanit, të formuara pas shpërbërjes së Perandorisë, arsimimi masiv u realizua në vende ku mungonte tradita institucionale paraekzistuese. Kësisoj, nëse në Europë kombëtarizimi i gjuhës së shkruar ishte një nismë institucionale, në rajonin e Ballkanit ndërtimi i institucioneve të reja në shtetet e sapoformuara u shpalos përmes një fushëbeteje forcash antagoniste të elitave kulturore të ndryshme, të cilat rivalizonin njëra-tjetrën për monopol gjuhësor. Prandaj, nëse në vende si Anglia, Franca ose Italia, gjuha kombëtare nëpërmjet politikave të arsimit masiv ndikoi në formimin e vetëdijes kombëtare, në vende të tilla si Shqipëria, ku mungonin institucionet arsimore dhe shkollat në gjuhën shqipe ishin të ndaluara, procesi ishte i kundërt: vetëdija kombëtare do të ndikonte në institucionalizimin e gjuhës së shkruar. Në këtë kuptim, në rastin e popullsisë shqiptare nuk kemi të bëjmë me politika të kombëtarizimit të gjuhës, por me politikat e dokumentimin e kombit, çka ishte dhe pjesë e misionit historik të Rilindjes Kombëtare. Gjatë fundshekullit të nëntëmbëdhjetë, kur Greqia dhe Serbia tashmë i kishin themeluar shtetet e tyre kombëtare, gjuha shqipe vijonte të ishte e ndaluar dhe përdorimi i kësaj gjuhe përqendrohej vetëm tek e folmja verbale. Në lidhje me këtë fakt, profesor Albert Doja shkruan se “Argumenti kryesor i shtetit osman për të ndaluar mësimin në gjuhën shqipe ishte që shqiptarët u përkisnin komuniteteve fetare të ndryshme si myslimanë, katolikë dhe ortodoksë. Mirëpo gjuha kishte një domethënie të veçantë për popullsinë shqiptare, duke qenë se shqiptarët nuk mund të unifikoheshin për nga identiteti fetar, gjuha u kthye në instrumentin kryesor të identitetit shqiptar” (Doja: 2009). Në këtë kuptim, përpjekjet për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe qysh nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë u kthyen në një instrument përçues të vetëdijes kombëtare që po mbruhej në kuadër të veprimtarisë politike të intelektualëve të Rilindjes Kombëtare. Mirëpo, nismat për krijimin e një arsimi në gjuhën shqipe mund të kishin kuptim vetëm për ata pak shqiptarë të arsimuar (në gjuhë joshqipe), kurse për pjesën tjetër të popullsisë shqiptare të kësaj periudhe arsimi mbetej diçka krejt e huaj. Sikurse shkruan Hobsbaum-i, “Kërkesa e nacionalistëve shqiptarë që gjuha e tyre të mos shkruhej as me shkronja arabe, as me shkronja greke, por me alfabet latin, gjë që nënkuptonte mosnënshtrim qoftë ndaj grekëve, qoftë ndaj turqve, nuk kishte sigurisht kurrfarë rëndësie për ata që nuk dinin të lexonin asnjë lloj alfabeti” (Hobsbaum: 2012). Nga ky fakt mund të kuptohet qartazi se, ashtu sikundër edhe në pjesën dërrmuese të kombeve perëndimore, lëvizja nacionaliste është një lëvizje që fillesat e saj i ka tek elitat kulturore të arsimuara, që në shekullin e nëntëmbëdhjetë nuk ishin veçse një pakicë e shoqërisë. Kur flasim për elitat kulturore që nisën procesin e zgjimit kombëtar shqiptar, në fakt jemi duke folur për figura intelektuale dhe politike të shquara brenda shtetit osman, pavarësisht se në instancë të fundit projekti i tyre politik u kundërvihej politikave të shtetit osman. Nga ana tjetër, pavarësisht se misioni qendror i projektit politik të Rilindjes Kombëtare mbështetej në nivel kombëtar (kombformues), implikimet e këtij objektivi janë përherë ndërkombëtare. Pavarësisht se nacionalizmi grek, serb, armen ose shqiptar mbështeteshin në krijimin e një tërësie territoriale të pavarur, për krijimin e kësaj pavarësie qe i domosdoshëm zhvillimi i një diplomacie efikase në promovimin e pavarësisë në nivel ndërkombëtar. Krijimi i aleancave me fuqitë e mëdha, si dhe shfrytëzimi i interesave reciproke me shtete të tjera për aspiratat e lëvizjeve nacionaliste, ka rezultuar po aq i rëndësishëm sa edhe mobilizimi i popullsisë vendase. Kjo tregon se suksesi i lëvizjeve nacionaliste nuk është thjesht rrjedhojë e përpjekjeve të një grupi të ngushtë njerëzish në promovimin e veçorive të tyre kulturore, etnike ose kulturore nga një grup tjetër. Mbi të gjitha, ngjarjet që lidhen me pavarësinë kombëtare të një komuniteti nuk janë narrativa që duhen interpretuar në izolim dhe të shkëputura nga ngjarjet e tjera në nivel rajonal ose ndërkombëtar. Përkundrazi, ashtu sikundër veprimet ose sjelljet e një individi mund të kuptohen vetëm duke analizuar komunitetin dhe realitetin shoqëror ku ky individ bën pjesë, njësoj edhe veprimet e një komuniteti të organizuar njerëzish duhen vëzhguar në korrelacion me organizimet e tjera politike dhe shoqërore, duke i kushtuar rëndësinë e duhur mënyrës se si ky komunitet ndërvepron me organizimet e tjera jashtë vetes. Kësisoj, iniciativa për hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë, gjatë vitit 1887, nëse vëzhgohet në raport me politikat e shtetit autro-hungarez dhe italian për zhvillimin e arsimit në veriun e Shqipërisë dhe pjesës bregdetare me qëllim të forcimit të pozicionit të tyre imperial në Perandorinë Osmane, del e qartë se qëllimet e lëvizjes nacionaliste shqiptare për promovimin e arsimit në gjuhën shqipe ishin të sinkronizuara edhe me faktorët e jashtëm të ngjarjes (fuqitë e huaja që kishin interes në dobësimin e shtetit osman dhe favorizimin e fraksioneve të brendshme).

Parë nga kjo perspektivë, mund të arrijmë në dy përfundime: së pari, shkrimi i gjuhës shqipe nuk tregon domosdoshmërisht një identitet kombëtar të përbashkët dhe, së dyti, përpjekjet për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe nuk janë detyrimisht rrjedhojë e lëvizjes nacionaliste shqiptare. Për sa i përket momentit të parë, shumë studiues të huaj të nacionalizmit shqiptar (mes të tjerash studiuesja Nathalie Clayer te “Në fillimet e nacionalizmit shqiptar: Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë”) i referohet popullsisë shqiptare të Perandorisë Osmane si popullsi “shqipfolëse”, duke e konsideruar një popullsi para-kombëtare, e cila gjatë lëvizjes për pavarësi e ka ndërtuar identitetin kombëtar përmes politizimit të “shqipfoljes”, një argument i cili mund të kritikohet me faktin e thjeshtë se përderisa kemi të bëjmë me popullsi “shqipfolëse”, kemi të bëjmë me një popullsi për të cilën të folurit shqip është shprehje e një përkatësie kombëtare të caktuar, pra të qenit shqiptar. Te “Kombet dhe Nacionalizmi: Programi, Miti dhe Realiteti” Hobsbaum-i na rikujton se: “Gjuhët kombëtare janë e kundërta e asaj që supozon mitologjia nacionaliste, e cila i përfytyron si themelet parësore të kulturës kombëtare dhe si gurra e shpirtit të kombit”, teksa sikurse u tha më lart, gjuha kombëtare, sidomos në shtetet e Ballkanit të krijuara pas rënies së Perandorisë Osmane, nuk është themeli ku është vendosur ekzistenca e kombit, por anasjelltas, gjuha kombëtare është rrjedhojë e përfytyrimit të kombit, si dhe një instrument përçues i vetëdijes kombëtare për të gjithë anëtarët e komunitetit. Gjuha i fiton tiparet e saj politike vetëm në sajë të kombit si njësi politike, i cili e shndërron funksionin e gjuhës, veçanërisht në rastin e nacionalizmit shqiptar, si një ndër tiparet përkufizuese të identitetit shqiptar.