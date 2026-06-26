Rokas: BE-ja mbështet vendimet e Gjykatës Kushtetuese, por të rëndësishme janë edhe çështja e pakicave etnike

Rokas: BE-ja mbështet vendimet e Gjykatës Kushtetuese, por të rëndësishme janë edhe çështja e pakicave etnike

I pyetur për protestat e sotme në Tetovë, që vijnë pas vendimi të Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të vitit 2007 për emrat e rrugëve në Tetovë, ambasadori i Bashkimit Europian në Maqedoni, Michalis Rokas, tha se ajo që mbështet BE-ja janë vendimet e Gjykatës Kushtetuese si organi më i lartë juridik në vend, por theksoi po ashtu se në rrugën e integrimit evropian të një vendi thelbësore janë edhe çështjet që prekin pakicat etnike.

“Gjykata Kushtetuese është autoriteti më i lartë gjyqësor në shtet. Është thelbësore që vendimet e saj të zbatohen menjëherë. Kjo është ajo që ne mbështesim.

Gjithashtu çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, pakicat etnike, janë pjesë esenciale e integrimit evropian kështu që presim që institucionet t’i zbatojnë ato në mënyrë të përpiktë”, u shpreh Rokas.

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