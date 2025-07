Rodrygo shokon Arsenalin me kërkesën për pagë – refuzohet menjëherë

Arsenali ka refuzuar me vendosmëri të përmbushë kërkesat e larta të pagës të përfaqësuesve të sulmuesit brazilian Rodrygo, duke ndërprerë efektivisht negociatat për një transferim të mundshëm në sezonin 2025/26, raportojnë mediat britanike.

“Topçinjtë”, të cilët janë përfolur për interesimin ndaj yllit 24-vjeçar të Real Madridit si një përforcim të mundshëm në repartin ofensiv të Mikel Artetës, nuk janë të gatshëm të pranojnë kërkesat financiare të lojtarit dhe agjentëve të tij.

Rodrygo, i njohur për shpejtësinë, teknikën dhe aftësinë e tij për të shënuar gola vendimtarë, u pa si një element i rëndësishëm për të shtuar thellësi dhe cilësi në sulmin e Arsenalit pas një sezoni të fortë në Ligën Premier 2024/25.

Megjithatë, vendimi për t’u tërhequr nga bisedimet tregon për një qasje të kujdesshme të klubit londinez në menaxhimin e burimeve financiare, duke i dhënë përparësi ekuilibrit të skuadrës dhe qëndrueshmërisë afatgjatë, pas investimeve të konsiderueshme në vitet e fundit.

Rodrygo aktualisht përfiton një pagë javore prej rreth 250,000 eurosh te Real Madridi, ndërsa thuhet se ka kërkuar një rritje të ndjeshme në rast të një transferimi në Londër.

Me të ardhmen e tij ende të paqartë, mbetet për t’u parë nëse braziliani do të vazhdojë karrierën në “Santiago Bernabeu” apo do të kërkojë një aventurë të re.