Rodrygo: Nuk kam fjalë për ta përshkruar Modriçin, jam i lumtur që luaj me të

Real Madrid dhe Barcelona do të luajnë El Clasico në Santiago Bernabeu të dielën në orën 16:15.

Barcelona hyn në derbi pas barazimit tronditës 3:3 ndaj Interit dhe është në prag të rënies nga Liga e Kampionëve. Nga ana tjetër Reali po luan qetë në grupin grupin e tij duke qenë në vend të parë dhe në këtë derbi hyn me moral të lartë.

Para ndeshjes foli sulmuesi i Realit, Rodrygo, duke komentuar modelin e tij Luka Modric. Prej kohësh dihet që braziliani e vlerëson shumë kolegun e tij më të vjetër.

“Nuk kam fjalë për Luka Modric. Ai është i mrekullueshëm. Është gjithmonë kënaqësi të luaj me të dhe të ndaj dhomën e zhveshjes. Ai është shumë i gëzuar, gjithmonë bën shaka me ne. Më parë e kam parë vetëm në PlayStation dhe tani luaj me të. WOW”, u shpreh ai.