Rodrygo mbetet objektivi kryesor i Liverpoolit nëse dështon transferimi i Isakut

Real Madrid's Rodrygo catches a ball during the Champions League quarterfinals second leg soccer match between Real Madrid and Arsenal at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Wednesday, April 16, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Liverpooli e ka identifikuar sulmuesin e Real Madridit, Rodrygo, si objektivin e tyre kryesor nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje për sulmuesin e Newcastle United, Alexander Isak , sipas gazetarit Sacha Tavolieri.

Super-agjenti Pini Zahavi ka qenë i rëndësishëm në shtyrjen përpara të Rodrygos si opsioni i radhës në listën e ngushtë të Liverpoolit, me 24-vjeçarin që tani është përcaktuar qartë si një objektiv.

Real Madridi kuptohet se e vlerëson brazilianin rreth 100 milionë euro, një shumë që Liverpooli është i gatshëm ta paguajë.

Manchester City kishte treguar gjithashtu interes të fortë për Rodrygon më herët gjatë verës, por ndërlikimet e brendshme e ftohën ndjekjen e tyre, duke e lënë Liverpoolin në një pozicion më të fortë nëse vendosin të largohen.

Sezonin e kaluar, Rodrygo regjistroi 13 gola dhe 9 asiste në 50 paraqitje.

Këtë sezon, ai është paraqitur në njërën nga dy ndeshjet e para të Real Madridit, duke luajtur 63 minuta në fitoren 3-0 ndaj Oviedos.

