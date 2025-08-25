Rodrygo mbetet objektivi kryesor i Liverpoolit nëse dështon transferimi i Isakut
Liverpooli e ka identifikuar sulmuesin e Real Madridit, Rodrygo, si objektivin e tyre kryesor nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje për sulmuesin e Newcastle United, Alexander Isak , sipas gazetarit Sacha Tavolieri.
Super-agjenti Pini Zahavi ka qenë i rëndësishëm në shtyrjen përpara të Rodrygos si opsioni i radhës në listën e ngushtë të Liverpoolit, me 24-vjeçarin që tani është përcaktuar qartë si një objektiv.
Manchester City kishte treguar gjithashtu interes të fortë për Rodrygon më herët gjatë verës, por ndërlikimet e brendshme e ftohën ndjekjen e tyre, duke e lënë Liverpoolin në një pozicion më të fortë nëse vendosin të largohen.
Sezonin e kaluar, Rodrygo regjistroi 13 gola dhe 9 asiste në 50 paraqitje.
Këtë sezon, ai është paraqitur në njërën nga dy ndeshjet e para të Real Madridit, duke luajtur 63 minuta në fitoren 3-0 ndaj Oviedos.