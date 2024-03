Rodrygo ia bën të qartë të ardhmen Real Madridit

Rodrygo Goes, i vendosur në angazhimin e tij ndaj Real Madridit, hedh poshtë spekulimet për të ardhmen e tij. Pavarësisht zhurmës së vazhdueshme që rrethon vazhdimësinë e tij, sulmuesi brazilian është i vendosur të përballet me sfidat që dalin në klubin e bardhë.

Në sfondin e ardhjes së mundshme të Kylian Mbappes, është sugjeruar mundësia e një largimi për lojtarin e talentuar, megjithatë, burime të afërta konfirmojnë qasjen e tij të përqendruar te ekipi dhe vendosmërinë për të luftuar për një vend në formacion.

Inkorporimi i afërt i bashkatdhetarit të tij Endrick nuk e shqetëson Rodrygon, i cili do ta presë atë me krahë hapur, ashtu si Mbappen. Ai njeh potencialin që të dy lojtarët do të sjellin në ekip dhe është i emocionuar për forcimin e sulmit në një sezon sfidues, ku konkurrenca për pozicione do të jetë intensive.

Siç raporton ‘Sport’, edhe pse mund të humbasë statusin e titullarit, lojtari beson në aftësitë e tij dhe në vlerësimin e Ancelottit, i cili e konsideron atë një element thelbësor në skemat e tij taktike.

Rodrygo, i cili ka qenë titullar i rregullt këtë sezon, shquhet jo vetëm për aftësitë e tij në shënim, por edhe për kontributin e tij në lojën e ekipit, duke evidentuar një angazhim të pashoq në të dyja anët e fushës. Edhe pse shifrat e tij të golit nuk janë të barabarta me ato të sezonit të kaluar, prania e tij është ende jetike për skuadrën merengue.

Vlera e tij në treg ka pësuar një rritje të dukshme që nga ardhja e tij në klub në vitin 2019, duke shkuar nga 40 milionë në 100 milionë euro sipas ‘Transfermarkt’. Pavarësisht spekulimeve për shitjen e tij të mundshme për të balancuar llogaritë e klubit, Real Madrid nuk ka nevojë ta transferojë atë, duke besuar në talentin e tij dhe potencialin e tij për të kontribuar në suksesin e ekipit në të ardhmen e afërt

