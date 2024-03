Robin Krasniqi po rikthehet në ring – konfirmohet data e duelit

Robin Krasniqi ka konfirmuar planin e tij për të rikthyer në ring në një ndeshje të ardhshme që pritet të mbahet më 4 maj të këtij viti. Pritja për të zbuluar kundërshtarin e Krasniqit ka nisur, pasi ai paralajmëroi fansat dhe ndjekësit e tij se do ti japë njoftimin përballë kujt do të luftojë në një datë të mëvonshme.

Detajet rreth ndeshjes pritet të shpallen nga vetë Krasniqi, i cili i informoi ndjekësit e tij për datën përmes një deklarate të shkurtër dhe të drejtpërdrejtë.

“Te dashur miq dhe shokë, ndeshja ime e radhës do të jetë më 4 maj 2024. Kundërshtari im do të shpallet më vonë”, shkroi ai, duke shtuar mister rreth asaj se kush do të jetë kundërshtari që do të qëndrojë në anën tjetër të ringut.

Përgatitjet për ndeshjen e ardhshme tashmë janë duke e marrë formën e plotë, me Krasniqin e vendosur të tregojë se ndërtimi i karrierës së një boksieri nuk përfundon kurrë. Gjithashtu, kjo ndeshje parashikohet të jetë një tjetër hap i rëndësishëm në rrugëtimin e tij të suksesshëm në boks.

Komuniteti i boksit, fansat dhe miqtë e Krasniqit po presin me padurim për të mësuar më shumë detaje rreth ndeshjes së tij, duke përfshirë kundërshtarin dhe vendin ku do të mbahet lufta. Interesimi është i lartë për të parë se si do të vazhdojë karriera e Krasniqit dhe nëse ai do të vijojë të rritet si një prej figurave më të njohura të boksit në arenën ndërkombëtare.

Krasniqi, me një histori të gjatë në ring dhe një sërë fitoresh mbi shpatullat e tij, ka treguar se është një konkurrent i fortë në çdo ndeshje që merr pjesë. Ndërsa pritja për të zbuluar kundërshtarin e tij të ardhshëm vazhdon, të gjithë janë të sigurt që do të jetë një spektakël që nuk do të duhet humbur.

