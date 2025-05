Robert Prevost bëhet papa i parë amerikan, merr emrin Leo XIV

Robert Prevost, kardinal 69-vjeçar nga Çikago, është zgjedhur si papa i ri – amerikani i parë që ngjitet ndonjëherë në papat, raporton Anadolu.

Ai do të marrë emrin Papa Leo XIV, duke shënuar herën e parë që emri “Leo” përdoret që nga shekulli i 19-të.

Papa i sapozgjedhur u shfaq në ballkonin qendror të Bazilikës së Shën Pjetrit për të mbajtur fjalimin e tij të parë si papë.

Duke iu drejtuar turmës në italisht, Papa Leo XIV tha: “Paqja qoftë me të gjithë ju. Vëllezër dhe motra, të dashur, kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ringjallur. Do të doja të ofroja një përshëndetje paqeje deri te familjet tuaja, të gjithë ju, kudo që të jeni. Paqja qoftë me ju”.

