Rizespori dërgon ofertë për Rashicën

Rizespori dërgon ofertë për Rashicën

Rizespori i ka prezantuar Beshiktashit ofertë për huazimin e Milot Rashicës, ndërsa tani pret vendimin e klubit nga Stambolli.

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Rizespori e ka vendosur Rashicën në krye të listës së dëshirave, kurse drejtuesit e klubit e shohin sulmuesin kosovar si objektivin numër një për përforcimin e sulmit.

Nëse marrëveshja nuk realizohet, Rizespori ka përgatitur edhe një alternativë.

Sipas “takagazete”, Rizespori do të tentojë kthimin e sulmuesit Jesurun Rak-Sakyi, i cili ishte pjesë e skuadrës edhe edicionin e kaluar në formë huazimi. Ganezi është pjesë e Crystal Palace.

Te Rizespori luan mesfushori i Shqipërisë, Qazim Laçi.
30-vjeçari Rashica me Beshiktashin ka kontratë deri në verën e vitit të ardhshëm.

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