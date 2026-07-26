Rizespori dërgon ofertë për Rashicën
Rizespori i ka prezantuar Beshiktashit ofertë për huazimin e Milot Rashicës, ndërsa tani pret vendimin e klubit nga Stambolli.
Rizespori e ka vendosur Rashicën në krye të listës së dëshirave, kurse drejtuesit e klubit e shohin sulmuesin kosovar si objektivin numër një për përforcimin e sulmit.
Nëse marrëveshja nuk realizohet, Rizespori ka përgatitur edhe një alternativë.
Sipas “takagazete”, Rizespori do të tentojë kthimin e sulmuesit Jesurun Rak-Sakyi, i cili ishte pjesë e skuadrës edhe edicionin e kaluar në formë huazimi. Ganezi është pjesë e Crystal Palace.
Te Rizespori luan mesfushori i Shqipërisë, Qazim Laçi.
30-vjeçari Rashica me Beshiktashin ka kontratë deri në verën e vitit të ardhshëm.