Risteski: Shporta e re e konsumatorit është gati, pritet të miratohet këtë verë

Shporta e konsumatorit është gati, i është dhënë Këshillit Ekonomik dhe Social (KES), presim sinjale pozitive nga të gjithë dhe do të fillojmë llogaritjen e saj, tha sot zëvendësministri i Ekonomisë, Marjan Risteski.

“Shporta e konsumatorit nuk është një homolog i shportës minimale të sindikatës, ajo thjesht do të bazohet në tregues përkatës, jo vetëm nga Enti Shtetëror i Statistikave, por edhe nga të gjitha institucionet e tjera në vend – nga marketet, tregjet, … do të na duhet kur të kemi kriza ekonomike ose politika të caktuara ekonomike, për të na dhënë udhëzime në krijimin e zgjidhjeve të reja ligjore, strategjive ekonomike, vendimeve”, theksoi zëvendësministri.

Lidhur me ndryshimet në Ligjin për Praktikat e Padrejta Tregtare, Risteski tha se pret që ato të miratohen këtë verë.

Ai gjithashtu përsëriti se dënimet do të jenë shumë më të rrepta, dhe dispozitat do të mbulojnë edhe furnizuesit.

“Shpresoj që ligji të dorëzohet në Kuvend deri këtë verë, ku duhet të votohen ndryshimet e parashikuara”, tha Risteski.

