Risteski: Blerja e duhanit përfundoi më shpejt se sa pritej
Kryetari i Bashkimit të Shoqatave Bujqësore, Kiro Risteski, deklaroi se procesi i blerjes së duhanit nga korrja e vitit të kaluar ka përfunduar shumë më shpejt se sa ishte parashikuar, gjë që sipas tij është befasuese.
Ai theksoi se kushtet e favorshme të motit gjatë muajit dhjetor kanë ndikuar ndjeshëm në përshpejtimin e blerjes. Lagështia relative ka krijuar kushte të mira për manipulimin dhe përgatitjen e duhanit në shtëpi, ndërsa nga ana tjetër, sipas Risteskit, edhe kompanitë blerëse kanë pasur nevojë për lëndën e parë dhe për këtë arsye e kanë marrë prodhimin në një afat të shkurtër.
Edhe pse ligjërisht afati për blerjen e duhanit zgjat edhe një muaj, deri në Vitin e Ri janë blerë gjithsej 23.144 ton duhan, me një çmim mesatar prej rreth 420 denarësh për kilogram.
Sipas të dhënave të Bashkimit të Shoqatave Bujqësore, kanë mbetur edhe rreth 1.500 ton duhan që pritet të merren nga blerësit pas përfundimit të festave.
Risteski siguroi se nuk ka vend për shqetësim, pasi blerësit e kanë lidhur procesin me periudhën festive dhe më pas do të vazhdojnë me marrjen e sasive të mbetura. Ai rikujtoi se, sipas ligjit, afati përfundimtar për blerjen e duhanit është deri më 28 shkurt.