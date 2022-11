Rishi Sunak viziton Kievin, i bën “dhuratë” ndihmë financiare dhe armë të reja kundërajrore Ukrainës

Kryeministri i ri britanik Rishi Sunak të shtunën bëri vizitën e tij të parë në Kiev, duke u zotuar të vazhdojë mbështetjen e fortë për Ukrainën që ishte në qendër të politikës së paraardhësve të tij, Boris Johnson, i cili vizitoi kryeqytetin ukrainas dy herë, dhe nga Liz Truss.

Sunak siguroi gjithashtu një paketë të re të mbrojtjes ajrore për të ndihmuar në rrëzimin e dronëve rusë.

“Britania e di se çfarë do të thotë të luftosh për liri”, shkroi Sunak në Twitter. “Ne jemi me ju gjatë gjithë rrugës.”

Ai shtoi në një deklaratë se Britania do të sigurojë një paketë të re prej 50 milion £ që përfshin armë kundërajrore dhe teknologji si radarët për të luftuar sulmet me dron. Britania tha gjithashtu se do të rrisë trajnimin që ofron për forcat e armatosura të Ukrainës.

“Ndërsa forcat e armatosura ukrainase arrijnë të shtyjnë forcat ruse në terren, civilët po bombardohen brutalisht nga ajri”, tha Sunak në një deklaratë.

“Ne sot po ofrojmë mbrojtje të re ajrore, duke përfshirë armë kundërajrore, radarë dhe pajisje anti-drone, dhe po rrisim mbështetjen humanitare për dimrin e ftohtë e të vështirë që na pret,” thekson ai.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky postoi një video krah për krah që tregon se dy liderët takohen në Kiev dhe përshëndeti mbështetjen e vazhdueshme të Londrës.

“Me miq si ju në krahun tonë, ne kemi besim në fitoren tonë. Të dyja vendet tona e dinë se çfarë do të thotë të mbrosh lirinë”, shkroi Zelensky në Twitter.