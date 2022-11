Rishi Sunak: Rusia duhet të largohet nga Ukraina dhe t’i japë fund luftës barbare

Rishi Sunak tha se Rusia duhet të largohet nga Ukraina dhe t’i japë fund kësaj lufte barbare, ndërsa u përball me zyrtarët rusë në samitin e G20 në Bali.

Sipas Downing Street duke folur në seancën e parë të së martës, kryeministri kritikoi gjithashtu mungesën e presidentit rus Vladimir Putin.

“Është e dukshme që Putini nuk u ndje në gjendje të bashkohej me ne këtu. Ndoshta nëse do të kishte, ne mund të vazhdonim me rregullimin e gjërave. Sepse ndryshimi i vetëm më i madh që dikush mund të bëjë është që Rusia të largohet nga Ukraina dhe t’i japë fund kësaj lufte barbare”, tha kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar.