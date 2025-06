Rinovimi me Al Nassr, Cristiano Ronaldo: Ambicia ime nuk ka kufij

Zgjatja e marrëveshjes midis Cristiano Ronaldos dhe Al Nassr u bë zyrtare një ditë më parë.

Sulmuesi portugez do të vazhdojë të luajë në Ligën Profesionale Saudite deri më 30 qershor 2027, pra edhe për dy vjet të tjera.

Me mbërritjen në vitin 2023, nëse ai e respekton plotësisht kontratën, ai do të përfundojë duke luajtur për 3 vjet e gjysmë në kampionatin saudit.

Pas nënshkrimit, sulmuesi komentoi këtë vendim në mediat sociale.

“Një kapitull i ri fillon. I njëjti pasion, e njëjta ëndërr, le të shkruajmë historinë së bashku. Ambicia që ndiej nuk ka kufij. Është këmbëngulja, angazhimi dhe puna kolektive që do të na bëjnë më të mirë”, tha Ronaldo.

“Dhe kjo është detyra për të cilën po punoj. Po fillojmë një kapitull të ri!“, komentoi më tej sulmuesi portugez.

Në dy sezone e gjysmë që ka luajtur deri tani me Al Nassr, Cristiano Ronaldo ka shënuar 99 gola dhe ka dhënë 19 asiste në 111 ndeshje të luajtura.

