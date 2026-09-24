Rina Ajdari, Shasivarit: Ke barazuar viktimën me agresorin
Shpallja e vendimit të Hagës për denimin e ish krerëve të UÇK-së dhe deklarata e ministrit të Drejtësisë të RMV-së Jeton Shasivarit disa ditë para vendimit, vazhdojnë të jenë kryetemë në vendin tonë. Këtë herë ky diskutim u zhvillua në Kuvend, në seancën për pyetje deputetësh. Deputetja e Frontit Evropian Rina Ajdari i tha ministrit Shasivari se në statusin e tij, ai e ka barazuar viktimën me agresorin. Ndërsa edhe pas shpalljes së vendimit, në deklaratën e dhënë një ditë më parë tha se ministri fshihet pas akrobacioneve juridike dhe procedurale.
Rina Ajdari, deputete e Frontit Evropian
“Sërisht asnjë fjalë të vetme me gojën plot për të thënë atë që çdo shqiptar dhe çdo njeri dashamirës i të drejtës por edhe njohës i historisë e di se lufta e shqiptarëve në Kosovë ka qenë e pastër e drejtë dhe se krerët e saj nuk kanë kryer krime. Në vend që të shprehni një qëndrim të qartë dhe kombëtarë, zgjodhët përsëri fshehjen pas akrobacioneve juridike dhe procedurale”. /SHENJA/