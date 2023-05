Rikthimi i Messit, Barcelona do të përfitonte 230 milionë euro

Edhe pse zëvendëspresidenti ekonomik i Barçës, Eduard Romeu, mohoi në intervistën që bëri një javë më parë se klubi i Barçës kishte kryer ndonjë studim mbi fizibilitetin e kthimit të Messit, “Sport He” siguron këtë të hënë se ka një raport të brendshëm që vlerëson se injeksioni ekonomik do të ishte rreth në 230 milionë euro.

Gjithmonë sipas “Sport”, Barça do të përfitonte 150 milionë më shumë nga sponsorët dhe 80 milionë nga biletat. Përfitimi neto i nënshkrimit të “Pleshtit”, pasi t’i zbritet paga, e cila mund të jetë rreth 25 milionë euro, plus investimi i klubit për t’u marrë me inkorporimin e tij, do të ishte rreth 100 milionë euro.

Nënshkrimi i Messit është në një fazë vendimtare deri në atë pikë sa Barça shpreson që këtë javë LaLiga do t’i japë dritën jeshile planit të qëndrueshmërisë dhe mund të nisë ofensivën e saj përfundimtare për të rikthyer Leon, i cili ka marrë gjithashtu një ofertë “faraonike” nga Arabia Sudite.

Megjithatë, tani është thuajse 36-vjeç, paratë nuk janë më prioritet për argjentinasin, i cili ka një lidhje emocionale të përjetshme me Barçën.

MARKETING