Rikthehet Liga e Kampionëve, vëmendja te derbi i Madridit

Rikthehen emocionet e Ligës së Kampionëve pas një pushimi dy-javor.

Katër ndeshje priten të zhvillohen sonte me ndeshjen e parë që zhvillohet midis Club Brugges dhe Aston Villës më 18:45.

E gjithë vëmendja do të jetë në kryeqytetin spanjoll, ku do të zhvillohet derbi i Madridit mes dy gjigantëve spanjoll, Realit dhe Atleticos.

Dortmundi, do të synojë të mposhtin Lille, e cila do të ketë mungesa me Sahraouin dhe Edon Zhegrovën që janë të lënduar.

Ndeshje tjetër interesante pritet të jetë ajo mes PSV dhe Arsenalit, me gjigantët holandez që do të tentojnë të bëjnë befasinë e rradhës pas asaj ndeshje në play-off ku eliminuan Juventusin.

Këto ndeshjet tjera priten të zhvillohën më 21:00.

