‘Rikthehet’ hantavirusi, konfirmohen tre viktima në Venezuelë
Tre persona me raste të konfirmuara të hantavirusit kanë vdekur në shtetin lindor të Anzoateguit në Venezuelë, njoftoi të martën Ministria e Shëndetësisë e vendit.
Dy vdekje të tjera, të dyja të punonjësve të shëndetësisë në shtetin e Barinasit, nuk kanë lidhje me rastet në Anzoategui dhe janë ende nën hetim, shtoi ministria në një deklaratë, duke theksuar se bëhet fjalë për raste të veçanta që nuk përbëjnë rrezik për shëndetin e komunitetit.
“Ky virus transmetohet nga brejtësit në zona rurale dhe bujqësore, kryesisht përmes thithjes së grimcave të urinës, jashtëqitjes ose pështymës në ambiente të mbyllura,” thuhej në deklaratë. “Nuk ka prova shkencore për transmetim nga njeriu te njeriu në vendin tonë.”
Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) në SHBA njoftuan muajin e kaluar se kishin përfunduar reagimin ndaj shpërthimit të hantavirusit të lidhur me një anije turistike, pothuajse dy muaj pasi virusi shkaktoi vdekjen e tre personave.
Virusi Andes, i përfshirë në atë shpërthim, është i vetmi hantavirus i njohur që mund të përhapet përmes kontaktit të ngushtë dhe të zgjatur midis njerëzve.