Rikthehet futbolli vendor, nesër ndeshjet e Kupës së Maqedonisë
Kupa e Maqedonisë së Veriut vazhdon këtë javë me fazën e 1/8 së finales, ku do të luhen pesë ndeshje më 21 dhe 22 tetor. Dy skuadra, Detoniti dhe Ohri, janë kualifikuar automatikisht në çerekfinale.
Skuadrat shqiptare janë në qendër të vëmendjes:
-
Bashkimi nga Kumanova pret Sileksin në një ndeshje të balancuar.
-
Struga Trim&Lum luan në udhëtim ndaj Makedonija G.P., në një përballje të fortë.
-
Shkëndija e Haraçinës sfidon Pelisterin, me shpresën për një sukses historik.
-
Shkëndija e Tetovës do të luajë më 19 nëntor ndaj Tikveshit, për shkak të angazhimeve evropiane.
Të gjitha ndeshjet zhvillohen me sistem eliminimi direkt.
Orari i ndeshjeve
21 tetor (e martë, ora 14:00):
-
Bashkimi – Sileksi
-
Makedonija G.P. – Struga Trim&Lum
-
Rabotniçki – Bregallnica
-
Shkëndija (Haraçinë) – Pelisteri
22 tetor (e mërkurë, ora 14:00):
-
Vardari – Novaci
19 nëntor (e mërkurë, ora 13:00):
-
Shkëndija (Tetovë) – Tikveshi