Rikthehet futbolli vendor, nesër ndeshjet e Kupës së Maqedonisë

Rikthehet futbolli vendor, nesër ndeshjet e Kupës së Maqedonisë

Kupa e Maqedonisë së Veriut vazhdon këtë javë me fazën e 1/8 së finales, ku do të luhen pesë ndeshje më 21 dhe 22 tetor. Dy skuadra, Detoniti dhe Ohri, janë kualifikuar automatikisht në çerekfinale.

Skuadrat shqiptare janë në qendër të vëmendjes:

  • Bashkimi nga Kumanova pret Sileksin në një ndeshje të balancuar.

  • Struga Trim&Lum luan në udhëtim ndaj Makedonija G.P., në një përballje të fortë.

  • Shkëndija e Haraçinës sfidon Pelisterin, me shpresën për një sukses historik.

  • Shkëndija e Tetovës do të luajë më 19 nëntor ndaj Tikveshit, për shkak të angazhimeve evropiane.

Të gjitha ndeshjet zhvillohen me sistem eliminimi direkt.

Orari i ndeshjeve

21 tetor (e martë, ora 14:00):

  • Bashkimi – Sileksi

  • Makedonija G.P. – Struga Trim&Lum

  • Rabotniçki – Bregallnica

  • Shkëndija (Haraçinë) – Pelisteri

22 tetor (e mërkurë, ora 14:00):

  • Vardari – Novaci

19 nëntor (e mërkurë, ora 13:00):

  • Shkëndija (Tetovë) – Tikveshi

MARKETING

Të ngjajshme

Trump për luftën në Ukrainë: “Do ta zgjidhim”, por nuk kam thënë kurrë se Ukraina do të fitojë

Trump për luftën në Ukrainë: “Do ta zgjidhim”, por nuk kam thënë kurrë se Ukraina do të fitojë

Kanadaja do të zbatojë urdhërarrestin kundër Netanyahut

Kanadaja do të zbatojë urdhërarrestin kundër Netanyahut

Hamasi i dorëzon Kryqit të Kuq trupin e një pengu tjetër izraelit

Hamasi i dorëzon Kryqit të Kuq trupin e një pengu tjetër izraelit

Kryeministri Mickoski në vizitë dyditore në Mbretërinë e Bashkuar në Samitin për Ballkanin Perëndimor – Procesi i Berlinit

Kryeministri Mickoski në vizitë dyditore në Mbretërinë e Bashkuar në Samitin për Ballkanin Perëndimor – Procesi i Berlinit

Bisedë telefonike e Mucunskit me ministren për Evropë dhe Punë të Jashtme të Shqipërisë, Spiropali

Bisedë telefonike e Mucunskit me ministren për Evropë dhe Punë të Jashtme të Shqipërisë, Spiropali

Champions, Chivu: Vlerësojmë rivalin, atmosfera është pozitive

Champions, Chivu: Vlerësojmë rivalin, atmosfera është pozitive