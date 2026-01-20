Rikthehet Champions League, kryendeshja Inter – Arsenal
Champions League rikthehet sonte me një mbrëmje të zjarrtë futbolli, ku disa nga klubet më të mëdha evropiane zbresin në fushë.
Nga ora 16:30, Kairat Almaty pret belgët e Club Brugge KV, një përballje ku përvoja evropiane e miqve i bën favoritë, por vendasit synojnë surprizën.
Më vonë, Manchester City udhëton drejt Norvegjisë për t’u përballur me Bodo/Glimt, me kampionët anglezë që kërkojnë të vazhdojnë dominimin e tyre në Evropë.
Në Danimarkë, FC Copenhagen sfidon Napolin, në një duel ku italianët synojnë tri pikë të rëndësishme, ndërsa vendasit shpresojnë të shfrytëzojnë avantazhin e fushës.
Një nga ndeshjet më interesante të mbrëmjes zhvillohet në Itali, ku Interi përballet me Arsenalin, një duel klasik mes dy gjigantëve evropianë.
Në Madrid, Real Madridi pret Monacon, me “Los Blancos” që hyjnë si favoritë absolutë, por që natyrisht duhet të dëshmohen në fushë, sidomos pas krizës së fundit dhe ndryshimit të trajnerit.