Rikthehen zjarret në Maqedoni, vetëm sot janë regjistruar 22 vatra
Qendra për Menaxhim me Kriza ka njoftuar se se vetëm sot, deri në 9 të mëngjesit ka pasur 22 zjarre në hapësira të hapura, prej të cilave 1 është aktiv, ndërkaq 21 janë shuar.
AKTIV: 1
Komuna Brodit: Parku Kombëtar Jasen (pyll i përzier)
TË SHUARA: 21
1. Komuna Tetovë: f. Ozormishtë dhe f. Tezhet (vegjetacion i ulët)
2. Komuna Strumicë: f. Smollarë (vegjetacion i ulët)
3. Komuna Novacit: afër REK Manastir (vegjetacion i ulët)
4. Komuna Veles: f. Otovicë (vegjetacion i ulët)
5. Komuna Gostivar: pranë firmës Mizrashe (vegjetacion i ulët)
6. Komuna Karbincit: f. Krupishtë (vegjetacion i ulët)
7. Komuna Manastirit: f. Bratindol (vegjetacion i ulët)
8. Komuna Prilep: Kazerma Prilep (vegjetacion i ulët)
9. Komuna Prilep: f. Debreshtë (vegjetacion i ulët)
10. Komuna Prilep: f. Llopaticë (vegjetacion i ulët)
11. Komuna Kumanovë: pranë pagesës së rrugës KU-SK (vegjetacion i ulët)
12. Komuna Tetovë: f. Sllatinë (vegjetacion i ulët)
13. Komuna Jegunovcë: f. Shemshovë (vegjetacion i ulët)
14. Komuna Gostivar: f. Simnicë (mbeturina të djegura)
15. Komuna Tetovë: pranë stacionit hekurudhor (mbeturina të djegura)
16. Komuna Saraj: f. Radushë (vegjetacion i ulët)
17. Komuna Rankovcë: (vegjetacion i ulët)
18. Komuna Kërçovë: f. Crvivcë (vegjetacion i ulët)
19. Komuna Vallandovë: Vallandovë (vegjetacion i ulët dhe plantazh)
20. Komuna Tetovë: f. Xhepçisht (vegjetacion i ulët)
21. Komuna Studeniçan: f. Malçisht (vegjetacion me shkurre të ulëta)