Rikonstruimi i Qeverisë, Bekim Sali: VLEN-it do t’i takojnë 6 ministri!
Zv/kryeministri Bekim Sali gjatë konferencës për media lidhur me dy vite qeverisje të VLEN-it, tha se ata për këto 24 muaj kanë bërë më shumë sesa të tjerët për 24 vite qeverisje.
Duke folur për rikonstruimin e Qeverisë, Sali, tha se ai mbetet ministror për Eurointegrime, dnërsa drejtë
“Në pakon me të cilin VLEN vazhdon me qeverisje, si pjesë e shumicës parlamentare, mbetet Ministria e Ambientit Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësisë, e Eurointegrimeve, Kulturës dhe Ministria e Marrëdhënieve në mes Bashkësive, pra janë 6 ministri”.
Kush do të shkoj në drejtësi tha se nuk kanë emër final në Drejtësisë dhe kulturë”, ka deklaruar Bekim Sali.
Ai tha se për ministrinë e Kulturës dhe të Drejtësisë nuk ka emra se kush mund t’i drejtoj këto ministri.