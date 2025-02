Rihapet kalimi në Rafah pas tetë muajsh, Palestinezët e sëmurë dhe të plagosur largohen nga Gaza

Kalimi kufitar Rafah i Gazës, një pikë kryesore hyrëse dhe dalëse për territorin, është rihapur pas tetë muajsh për të lejuar palestinezët e sëmurë dhe të plagosur të kalojnë në Egjipt për të marrë trajtim mjekësor.

Pesëdhjetë pacientë, përfshirë fëmijë me kancer, kishin hyrë në Egjipt për të pasur kujdes mjekësor, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.

Kalimi ka qenë i mbyllur që kur forcat izraelite morën kontrollin në anën e Gazës në maj të vitit të kaluar.

Porta kryesore, një kanal jetik për ndihma, është rihapur si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi dhe pengmarrjeje midis Hamasit dhe Izraelit.

Duke folur për BBC, Dr Rik Peeperkorn, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Bregun Perëndimor dhe Gazën, e përshkroi evakuimin si një proces “të rregullt” dhe “të ngadaltë”.

“Ambulancat po shkojnë një nga një, së pari me pacientët që nuk ecin, pastaj pacientët në këmbë dhe shoqëruesit. Ata do të kontrollohen dhe më pas do të kalojnë në anën egjiptiane,” tha ai.

Ai vlerëson se 14,000 njerëz kanë nevojë për qasje në trajtim që nuk mund të marrin në Gaza.

Rihapja e kalimit në Rafah erdhi pasi Izraeli dhe Hamasi kryen lirimin e katërt të pengjeve dhe shkëmbimin e të burgosurve që nga fillimi i armëpushimit më 19 janar.

Izraeli liroi 183 të burgosur dhe të burgosur palestinezë në këmbim të tre pengjeve izraelitë – Yarden Bibas, Ofer Kalderon dhe Keith Siegel.

