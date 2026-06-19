Riformatimi i qeverisë, Mickoski takohet me krerët e VLEN-it
Pasditën e sotme ka nisur takimi i paralajmëruar ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski dhe përfaqësuesve të VLEN-it, ku në qendër të diskutimeve pritet të jetë rikonstruimi i Qeverisë, raporton SHENJA. Sipas informacioneve, një nga temat kryesore të bisedimeve është edhe statusi i ministrit Fatmir Limani, largimin e të cilit e kërkojnë nga VLEN. Në takim është diskutuar edhe puna dyvjeçare e kësaj përbërjeje qeveritare, si dhe prioritetet dhe sfidat që e presin ekzekutivin në periudhën e ardhshme. Ndërkohë, për nesër është paralajmëruar një takim i tjetër i kryeministrit Mickoski me përfaqësuesit e ZNAM-it, partneri i dytë më i vogël i koalicionit qeveritar, me të cilët gjithashtu pritet të diskutohen çështjet që lidhen me funksionimin dhe përbërjen e Qeverisë. /SHENJA/