Riformatimi i qeverisë, Mickoski takohet me krerët e VLEN-it

Riformatimi i qeverisë, Mickoski takohet me krerët e VLEN-it

Pasditën e sotme ka nisur takimi i paralajmëruar ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski dhe përfaqësuesve të VLEN-it, ku në qendër të diskutimeve pritet të jetë rikonstruimi i Qeverisë, raporton SHENJA. Sipas informacioneve, një nga temat kryesore të bisedimeve është edhe statusi i ministrit Fatmir Limani, largimin e të cilit e kërkojnë nga VLEN. Në takim është diskutuar edhe puna dyvjeçare e kësaj përbërjeje qeveritare, si dhe prioritetet dhe sfidat që e presin ekzekutivin në periudhën e ardhshme. Ndërkohë, për nesër është paralajmëruar një takim i tjetër i kryeministrit Mickoski me përfaqësuesit e ZNAM-it, partneri i dytë më i vogël i koalicionit qeveritar, me të cilët gjithashtu pritet të diskutohen çështjet që lidhen me funksionimin dhe përbërjen e Qeverisë. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

BDI ngriti dyshime: A është rrezikuar shëndeti i fëmijëve dhe edukatoreve për shkak të keqmenaxhimit?

BDI ngriti dyshime: A është rrezikuar shëndeti i fëmijëve dhe edukatoreve për shkak të keqmenaxhimit?

Shefja e inteligjencës amerikane publikon dokumente për COVID-19, pretendon se Fauci ka mashtruar Kongresin

Shefja e inteligjencës amerikane publikon dokumente për COVID-19, pretendon se Fauci ka mashtruar Kongresin

BE-ja rikonfirmon mbështetjen e palëkundur për Ukrainën dhe kërkon armëpushim nga Rusia

BE-ja rikonfirmon mbështetjen e palëkundur për Ukrainën dhe kërkon armëpushim nga Rusia

Prokuroria ngriti hetim dhe zbuloi motivin e errët të vrasësit serik nga rajoni i Kumanovës

Prokuroria ngriti hetim dhe zbuloi motivin e errët të vrasësit serik nga rajoni i Kumanovës

Prokuroria kërkon paraburgim për ish-kryetarin e FFM-së, Ilço Gjorgjioski

Prokuroria kërkon paraburgim për ish-kryetarin e FFM-së, Ilço Gjorgjioski

Shkupi do të bëhet me Qendër të veçantë për Ndihmë të Shpejtë Mjekësore

Shkupi do të bëhet me Qendër të veçantë për Ndihmë të Shpejtë Mjekësore