Rezultatet e para të zgjedhjeve lokale KSHZ duhet t’i shpallë brenda 12 orëve
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) rezultatet e para të zgjedhjeve lokale të marra në mënyrë elektronike nga Komisionet Zgjedhore Komunale i shpall në mënyrë të njëpasnjëshme, ndërsa rezultatet në bazë të të dhënave nga procesverbalet e komisioneve komunale zgjedhore në afat prej 12 orëve pas përfundimit të zgjedhjeve.
Komisionet Komunale të Zgjedhjeve duhet të shpallin rezultatet fillestare të zgjedhjeve në afat prej 7 orësh pas përfundimit të zgjedhjeve në bazë të të dhënave nga këshillat zgjedhorë dhe tabela e shpalljeve në komuna dhe të shpallen në media.
Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupit në afat prej 10 orëve pas zgjedhjeve i shpallë rezultatet fillestare të zgjedhjeve për anëtarë të këshillit, përkatësisht për kryetar komune, sipas orarit të KSHZ-së, në bazë të të dhënave nga Komisionet komunale zgjedhore për qytetin e Shkupit dhe i shfaq ato në një tabelë të shpalljeve në Qytetin e Shkupit si dhe i njofton ato për media.
KSHZ-ja i shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve menjëherë, dhe jo më vonë se 24 orë nga dita e përfundimit të tyre. KSHZ-ja i shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për secilën komunë veç e veç.
Zgjedhjet për kryetarë komunash në njësitë e vetëqeverisjes vendore zhvillohen sipas modelit zgjedhor mazhoritar, ndërsa zgjedhjet për anëtarë të këshillit sipas modelit proporcional, në një rreth.