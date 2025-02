Rezultatet e EXIT POLL-it nga UBO – ky është numri i ulësve në Kuvend që do të marrin partitë

EXIT POLL-i i realizuar nga RTV Dukagjini dhe kompania UBO-Consulting, ka nxjerr si parti të parë Lëvizjen Vetëvendosje, të dytën Partinë Demokratike të Kosovës dhe të tretën Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Sipas këtij EXIT POLL-i e katërta është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Lëvizja Vetëvendosje 40.3%

Partia Demokratike e Kosovës 21.4%

Lidhja Demokratike e Kosovës 19.3%

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 7.2%

Koalicioni për Familjen 1.8% dhe të tjerët 1.1%.

Nga këto rezultate LVV do të ketë 46 deputetë, PDK do të ketë 24 deputetë, LDK 22 deputetë, AAK 8 deputetë dhe 20 deputetë do të kenë minoritetet. /Telegrafi/

