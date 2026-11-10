“Rezistenca e Studentëve”: MASH po godet përsëri xhepat e studentëve, tani synim i kanë bursat
Në vend që të rrisë fushëveprimin, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) po rishpërndan vetëm bursat, reagon nisma “Rezistenca e Studentëve”, pasi MASH shpalli një konkurs të ri pak ditë më parë për të dhënë 3.000 bursa studentore për vitin akademik 2026/2027.
“Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë ndryshime të rëndësishme në kategorinë e bursave. Ka prezantuar një kategori të re prej 1.050 bursash ‘strategjike’ për studime me ‘rëndësi të veçantë për zhvillimin e ardhshëm të vendit’. Këto përfshijnë matematikën, fizikën, kiminë, bujqësinë, pylltarinë, biologjinë arsimore dhe minierat. Ato strategjike sjellin 18.000 denarë, krahasuar me 6.050 denarë për të tjerat.
Numri i përgjithshëm mbetet 3.000 bursa, por studentët jashtë programeve ‘strategjike’ mund të aplikojnë vetëm në kategorinë me arritje të larta, me 750 vende dhe një mesatare prej të paktën 8.50. Është shumë më konkurruese dhe nuk ka kategori të veçanta për programet e tjera të studimit. Bursat shpërndahen në mënyrë disproporcionale dhe nuk ka garanci se studentët nga programet e tjera do të marrin një bursë”, thuhet në reagimin e “Rezistencës Studentore”.
Sipas nismës, për sa i përket rishpërndarjes së bursave, grupit “kategoritë sociale” i zbriten minus 270, grupit “arritje të larta (kategoria e përgjithshme)” i zbriten minus 520 dhe 130 minus grupit “informacion, gjuhë, staf mësimdhënës”, ndërsa grupit “strategjik” i shtohen 920 bursa.