Rezervuari kimik në prag të shpërthimit në Kaliforni, evakuohen banorët – shpallet gjendje e jashtëzakonshme
Zjarrfikësit të shtunën po përpiqeshin të ftohnin një rezervuar kimikatesh në Kalifornian Jugore, ndërsa punonin për të shmangur një skenar katastrofik “të rastit më të keq”, tha komandanti i incidentit.
Rezervuari prej 7,000 galonësh që përmban metil metakrilat, një kimikat toksik që përdoret për prodhimin e rrëshirave dhe plastikës, mund të shkaktojë gjithashtu një shpërthim në një rezervuar prej 15,000 galonësh aty pranë që përmban të njëjtën substancë, tha për NBC News të shtunën Shefi Craig Covey, komandanti i incidentit të Autoritetit të Zjarrfikësve të Qarkut Orange (OCFA).
“Po flasim për ndoshta një nga incidentet më të këqija kimike në historinë e Kalifornisë”, tha ai.
Guvernatori Gavin Newsom shpalli të shtunën gjendje të jashtëzakonshme në Orange County dhe udhëzoi Zyrën e tij të Shërbimeve të Emergjencës dhe agjencitë e tjera shtetërore të mbështesin banorët e prekur.
Problemet që i kanë shtyrë zyrtarët të evakuojnë dhjetëra mijëra njerëz nga Garden Grove, Kaliforni, dhe nga pjesë të qyteteve fqinje përfshijnë humbjen e kontrollit të valvulave dhe rritjen e nxehtësisë brenda rezervuarit, e cila tashmë ka arritur në diapazonin e paqëndrueshëm prej 90 deri në 100 gradë Fahrenheit, tha Covey.
Zjarrfikësit të shtunën vazhduan të përdorin spërkatës dhe tuba uji për të ftohur objektet. Ata shpresojnë se procesi do të shkaktojë “forcim” të kimikatit që do ta ngadalësonte më tej ngrohjen e tij mjaftueshëm sa për të penguar një shpërthim.
Covey tha se ekziston mundësia për një skenar “të rastit më të keq” në të cilin të tre rezervuarët në vend, përfshirë një rezervuar 4,500 galonësh, të shpërthejnë të gjithë.
Ngjarjet me materiale të rrezikshme filluan të enjten me një “lëshim avulli” në rezervuarin 7,000 galonësh të objektit të prodhimit të hapësirës ajrore, tha OCFA në një deklaratë.
Ekipet e ndihmës së shpejtë në GKN Aerospace mund të kenë matur fillimisht lexime të gabuara të temperaturës sepse ato janë marrë nga jashtë mureve të çelikut me trashësi 2.5 cm të rezervuarëve, tha Covey. Të shtunën në mëngjes, disa personel zjarrfikës iu afruan rrezikshëm kimikateve të ruajtura dhe zbuluan se mund të lexonin një temperaturë të brendshme shumë më të lartë se çdo temperaturë që kishin parë, tha ai.
Vlerësimi i ri mati temperaturat e rezervuarëve që u rritën nga 77 në 90, me një rritje mesatare prej 1 gradë në orë të shtunën pasdite, tha Covey.
“Po bëjmë gjithçka që mundemi për të gjetur mënyra për ta zbutur këtë. Skenari më i keq është ai top zjarri” tha ai.
Edhe nëse shmanget një shpërthim, zyrtarët shqetësohen se rezervuari mund të shpërthejë dhe kimikati mund të rrjedhë në kanalet e kullimit dhe të shkojë në Oqeanin Paqësor. Covey tha se zyrtarët po punojnë për plane emergjence, duke përfshirë mundësinë e parandalimit të hyrjes së disa prej kimikateve në kanalet e stuhisë, si dhe përpjekjet për ta “mbyllur me digë, ndërtuar me digë dhe devijuar atë” nëse ndodh.
Zyrtarja e shëndetësisë e Qarkut Orange, Dr. Regina Chinsio-Kwong, tha se ata që janë jashtë zonës së evakuimit nuk ka gjasa të përballen me rreziqe shëndetësore, por ajo paralajmëroi se incidenti “është një situatë unike”.
“Nuk kemi informacion për një situatë të ngjashme ku ka ndodhur kjo,” tha ajo në një konferencë për shtyp të premten.
Urdhra evakuimi janë lëshuar për Garden Grove, rreth 35 milje në juglindje të qendrës së Los Angeles, si dhe për qytetet fqinje Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park dhe Westminster. Shefi i Policisë së Garden Grove, Amir El-Farra, tha të premten se urdhrat mbulojnë afërsisht 40,000 banorë.
Deklarata e emergjencës nga Newsom zhbllokon burime shtesë shtetërore, të tilla si pronat shtetërore dhe sheshet e panaireve që mund të jenë të disponueshme si strehim për të evakuuarit, tha zyra e guvernatorit.