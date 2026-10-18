Rexhepi-Zejd: Bërvenica foli qartë dhe shqip!
Kryetari i Lëvizjes POPULLI, Skender Rexhepi – Zejd, ka reaguar pas fitores së kandidatit të AKI-së, Arkin Jahiji, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Bërvenicë.
“Bërvenica foli qartë dhe shqip!”, ka shkruar Rexhepi – Zejd, duke e cilësuar rezultatin si dëshmi të besimit dhe përkrahjes së qytetarëve për ndryshimin.
Ai ka theksuar se gara vazhdon në raundin e dytë, me synimin për të siguruar më shumë përkrahje, bashkim dhe besim në fitore.
“Bërvenica meriton më shumë!”, ka përfunduar Rexhepi në mesazhin e tij.