Rexhepi-Zejd: Bërvenica foli qartë dhe shqip!

Rexhepi-Zejd: Bërvenica foli qartë dhe shqip!

Kryetari i Lëvizjes POPULLI, Skender Rexhepi – Zejd, ka reaguar pas fitores së kandidatit të AKI-së, Arkin Jahiji, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Bërvenicë.

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Shik.mk

“Bërvenica foli qartë dhe shqip!”, ka shkruar Rexhepi – Zejd, duke e cilësuar rezultatin si dëshmi të besimit dhe përkrahjes së qytetarëve për ndryshimin.

Ai ka theksuar se gara vazhdon në raundin e dytë, me synimin për të siguruar më shumë përkrahje, bashkim dhe besim në fitore.

“Bërvenica meriton më shumë!”, ka përfunduar Rexhepi në mesazhin e tij.

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