Rexhepi nga Malësia e Tetovës: Fshati Vicë është lënë në harresë nga pushteti lokal!

Kandidati i Besëlidhja AKI për komunën e Tetovës, Bajram Rexhepi, sonte ka qëndruar në fshatin Vicë të Malësisë së Tetovës, duke thënë se kjo pjesë është lënë krejtësisht në harresë nga pushteti lokal, Komuna e Tetovës.

Postimi i plotë i Bajram Rexhepit:

📍Sonte #kuvenduam me banorët e Vicës!
Vica, si çdoherë krenare dhe plot energji, me atmosferë për një të ardhme të re, por e lënë krejtësisht në harresë nga Komuna e Tetovës!
Si djalë i Malësisë po e them me shumë besim, për Vicën dhe Tetovën po vjen një e ardhme e re.

#BashkëPërTetovën ✅

