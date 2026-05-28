Rexhepi: Mickoski premtoi ndryshime kushtetuese për gjuhën shqipe

Rexhepi: Mickoski premtoi ndryshime kushtetuese për gjuhën shqipe

Deputeti i Frontit Evropian Zejd Rexhepi në foltoren e Kuvendit, gjatë pyetjeve të deputetëve ia ka kujtuar kryeministrit Hristijan Mickoski, deklaratën e dhënë në vitin 2020 se një popull nuk duhet të cilësohet me përqindje dhe duhet të ketë ndryshime kushtetuese për këtë.
“Bile në vitin 2022 të njëjtë e ka konfirmuar, kam kopje të deklaratave që i ka dhënë dhe thotë që unë jam dakord që 20% të shndërrohet në gjuhën shqipe në kuadër të kushtetutës. Është për tu përshëndetur kjo. Kjo është një hap i guximshëm i një opozitar i cili është paraqitur në gjendje të krijojë mirëbesimin ndëretnike. Pyetja ime është kryeministër t’i bëni ndryshimet kushtetuese, ju ta filloni ashtu sic e keni premtuar 2020/22 ju t’i merni meritat që gjuha shqipe, gjuha ime, përfundimisht të bëhet pjesë e kushtetutës dhe të krijohet një harmoni ndëretnike”, tha Rexhepi.
Mickoski tha se ai përkrahë që njerëzit mos të ndahen në prizmin e përqindjeve, dhe për këtë, tha ai, shumë shpejtë në Kuvend do të mund të votohet ligji për përfaqësim të drejtë ku, tha ai, përqindjet nuk janë të rëndësishme por kualiteti.

MARKETING

Të ngjajshme

Java mesatare e punës në BE është 35.9 orë, ndërsa në Maqedoni 39.5 orë

Java mesatare e punës në BE është 35.9 orë, ndërsa në Maqedoni 39.5 orë

Kuzeska: Shpallni referendum, le të vendosin qytetarët nëse duan që fëmijët e tyre ta paguajnë çmimin për Mickoskin

Kuzeska: Shpallni referendum, le të vendosin qytetarët nëse duan që fëmijët e tyre ta paguajnë çmimin për Mickoskin

Kosovë, “Infrakos” me asistencën e policisë merr nën kontroll stacionet hekurudhore në Zveçan dhe Leposaviq

Kosovë, “Infrakos” me asistencën e policisë merr nën kontroll stacionet hekurudhore në Zveçan dhe Leposaviq

Iu gjeten 350 mijë euro në mur, Ristovski thotë se nuk ndjehet fajtorë

Iu gjeten 350 mijë euro në mur, Ristovski thotë se nuk ndjehet fajtorë

Risteski: Shporta e re e konsumatorit është gati, pritet të miratohet këtë verë

Risteski: Shporta e re e konsumatorit është gati, pritet të miratohet këtë verë

Raporti: Trump ka kërcënuar 15 vende në dy mandate e tij

Raporti: Trump ka kërcënuar 15 vende në dy mandate e tij