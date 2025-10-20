Rexhepi: Faleminderit atyre që na besuan, rrugtimi ynë vazhdon
Kryetari i Lëvizjes Populli, Skender Rexhepi-Zejdi, ka reaguar pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, duke vlerësuar me respekt procesin zgjedhor dhe bashkëpunimin me kandidatët e Aleancës Kombëtare për Integrim në disa komuna të Shkupit. Në një status publik, Rexhepi ka theksuar se pavarësisht rezultatit, pjesëmarrja në këtë fushatë ka qenë një nder dhe privilegj, duke përmendur bashkëpunimin me Bujar Osmanin në Çair, Blerant Ramadani në Saraj dhe Isamedin Azizin në Butel.
“Pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve lokale, mbetet nder dhe privilegj që në këtë fushatë të kemi qenë bashkë me Bujar Osmanin, Blerant Ramadani dhe Isamedin Azizin – personalitete me vizion të qartë për zhvillimin e Çairit, Sarajit dhe Butelit, si dhe për forcimin e mirëqenies qytetare jo vetëm në këto komuna, por në tërë qytetin e Shkupit”, shkruan Rexhepi.
Ai theksoi se vendimi i qytetarëve është sovran dhe duhet respektuar gjithmonë, por njëkohësisht u shpreh i bindur se koha do të dëshmojë kontributin dhe përkushtimin e tyre për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe për një shoqëri të barabartë.
“Vendimi i qytetarëve është sovran dhe gjithmonë duhet respektuar. Megjithatë, koha do të dëshmojë kontributin dhe përkushtimin tonë për ruajtjen dhe kultivimin e identitetit dhe vizionit kombëtar për një shoqëri të barabartë”, theksoi ai. Në fund, Rexhepi shprehu mirënjohje për të gjithë qytetarët që besuan dhe përkrahën vizionin politik të Alternativës dhe të koalicionit, duke nënvizuar se angazhimi politik i tyre nuk përfundon me këto zgjedhje. “Pafundësisht falënderoj të gjithë ata nga të gjitha komunat e Shkupit që besuan dhe përkrahën këtë vizion politik. Rrugëtimi ynë vazhdon!”.