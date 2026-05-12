Revolucioni turk i mbrojtjes dhe rendi i ri botëror
Me arritjet e saj industriale gjatë dy dekadave të fundit dhe sukseset e saj në tregjet globale, industria turke e mbrojtjes po shkruan një histori transformimi që ka të ngjarë të hyjë në historinë ushtarake globale.
Shifrat flasin vetë: ndërsa vëllimi vjetor i eksportit të sektorit ishte vetëm 250 milionë dollarë në vitin 2000, ai arriti në 10 miliardë dollarë deri në vitin 2025 – një rritje dyzetfish. Ky është një hap i pashembullt në botën islame.
Sot, produktet turke të mbrojtjes nuk janë më vetëm mjete të thjeshta ushtarake në një gamë të gjerë gjeografike – nga anëtarët e NATO-s përmes Afrikës dhe Azisë Qendrore deri në Lindjen e Largët – por “partnerë strategjikë të sigurisë” të cilëve shtetet u besojnë të ardhmen e tyre.
Ekspozita e mbrojtjes SAHA e mbajtur së fundmi në Stamboll shërbeu si një vitrinë globale e kësaj rritjeje teknologjike.
Eventi, i cili tërhoqi rreth 150.000 vizitorë, rezultoi në një vëllim rekord kontratash prej 26,5 miliardë dollarësh. Fakti që 8 miliardë dollarë nga kjo shumë shkuan për eksporte të drejtpërdrejta tregon se Türkiye tani është bërë një qendër për eksportimin e ekosistemeve të tëra.
Vendi nuk prodhon më thjesht komponentë individualë; zhvillon sisteme, harton softuerë dhe u ofron aleatëve të saj arkitektura mbrojtëse të gatshme.
Shkatërrimi i dogmave të rrënjosura në fushën e betejës
Për të kuptuar se suksesi i industrisë turke të mbrojtjes nuk është vetëm ekonomik, duhet të merret në konsideratë transformimi ushtarak në fushën e betejës.
Operacioni “Mburoja e Pranverës” në Idlib në vitin 2020 shënoi një pikë kthese në luftën moderne.
Për herë të parë, Türkiye vendosi mjete ajrore pa pilot (UAV) të armatosura, të integruara plotësisht me sisteme lufte elektronike si KORAL, si një forcë sulmuese kryesore kundër një ushtrie konvencionale.
Ky sukses në qiellin mbi Idlib i tregoi botës se edhe njësitë e blinduara rëndë dhe sistemet moderne të mbrojtjes ajrore mund të neutralizohen nga dronët brenda pak minutash.
Kjo shkatërroi dogmën mbizotëruese se dronët ishin të përshtatshëm vetëm për konflikte asimetrike ose operacione kundër terrorizmit me intensitet të ulët.
Ekspertët ushtarakë perëndimorë më pas futën një koncept të ri në literaturën strategjike, të njohur tani si “Doktrina Bayraktar”. Shembulli më i dukshëm i kësaj doktrine ishte në Karabak, ku një pushtim 30-vjeçar përfundoi vetëm në 44 ditë.
Provat për këtë doktrinë në fushën e betejës janë rritur vazhdimisht që atëherë.
Ajo që filloi në Ukrainë me rrëzimin e një helikopteri nga një Bayraktar TB2 arriti kohët e fundit një kulm historik në Sudan. Fakti që një Akinci-TIHA shkatërroi një tjetër mjet ajror pa pilot me një raketë ajër-ajër përfaqëson një të parën në historinë ushtarake botërore.
Kjo ngjarje sinjalizon se Türkiye ka nisur në mënyrë efektive epokën e “ndërhyrësve pa pilot” dhe ka ndryshuar natyrën e superioritetit ajror.
Ky besim në inxhinierinë turke ka çuar gjithashtu në ndryshime të thella në hartën globale të eksportit.
Fakti që Spanja, si anëtare e NATO-s, importon avionët trajnues turkë HURJET dhe njëkohësisht shpreh interes për një partneritet në projektin e avionëve luftarakë KAAN të gjeneratës së pestë, nënvizon se Türkiye tani është bërë një qendër referimi teknologjik.
Vlen veçanërisht të përmendet se rritja teknologjike e Türkiyes tani po ndikon drejtpërdrejt në arkitekturën evropiane të sigurisë.
Pasi ShBA-ja fillimisht pezulloi vendosjen e planifikuar të raketave lundruese Tomahawk në Gjermani, Berlini dhe partnerët e saj në NATO thuhet se po shqyrtojnë modele alternative – duke përfshirë blerjen e mundshme të raketave turke me rreze të gjatë veprimi dhe hipersonike.
Vetëm fakti që shtetet evropiane tani i konsiderojnë sistemet turke një opsion të vërtetë strategjik tregon ndryshimin e rëndësishëm në ekuilibrin global të fuqisë në sektorin e mbrojtjes.
Në mënyrë të ngjashme, prokurimi i avionit luftarak pa pilot KIZILELMA nga Indonezia – një nga fuqitë strategjike të Azisë Juglindore – tregon se Türkiye nuk është më vetëm një furnizues, por një partner teknologjik që ndihmon në formësimin e strukturës globale të fuqisë.
Gjerësia e spektrit: Autonomia strategjike
Suksesi i Türkiyes nuk kufizohet vetëm në hapësirën e saj ajrore. Industria e saj e mbrojtjes është rritur në pothuajse të gjitha fushat sipas parimit të “pavarësisë gjithëpërfshirëse”:
Sistemet ajrore: Avioni luftarak KAAN i gjeneratës së pestë, avioni stërvitor HÜRJET, helikopteri shumëfunksional GÖKBEY dhe familja e mjeteve ajrore pa pilot si TB3, Akıncı dhe Anka-3.
Sistemet detare dhe tokësore: Fregatat MİLGEM, anija e parë SİHA në botë TCG ANADOLU, tanku ALTAY dhe platformat e blinduara për një gamë të gjerë zonash operative.
Fuqia precize dhe lufta elektronike: Sistemet e mbrojtjes ajrore SİPER dhe HİSAR, raketat ajër-ajër GOKDOGAN dhe BOZDOGAN, raketat kruz dhe sistemet e përparuara të luftës elektronike nga ASELSAN.
Komponentët kritikë: Projektet e motorëve vendas janë thelbi i mbrojtjes, dhe zgjidhjet origjinale të softuerit janë “truri” i sistemeve.
Fundi i kornizës historike dhe revolucioni i vetëbesimit
Pika e arritur sot shënon fundin e një periudhe historike që përfshin afërsisht 300 vjet.
Struktura dinamike e Perandorisë Osmane, e cila ishte ndër fuqitë kryesore ushtarake në botë deri në fund të shekullit të 17-të, mbeti gjithnjë e më shumë prapa pas Revolucionit Industrial dhe hegjemonisë teknologjike dhe financiare të Evropës.
Pas tre shekujsh në të cilët teknologjitë perëndimore admiroheshin dhe importoheshin kryesisht, Türkiye tani po kalon në një Türkiye që konkurron me shtetet perëndimore dhe madje u tregon atyre rrugën në fusha të caktuara.
Pasoja më e madhe e këtij suksesi është revolucioni shoqëror i vetëbesimit. Türkiye, e cila prej kohësh vuante nga një mungesë kronike besimi në prodhimin e saj të teknologjisë së lartë, tani ka prodhuar një brez të bindur: “Ne mund ta bëjmë”.
TEKNOFEST, i cili tërheq miliona të rinj çdo vit, ka nxitur një kulturë gjithëpërfshirëse prodhimi ku të rinjtë konkurrojnë në gjithçka, nga garat e raketave deri te projektet e inteligjencës artificiale. Ky festival nuk është vetëm një ngjarje, por një investim në të ardhmen teknologjike dhe pavarësinë e Türkiye.
Rruga që filloi në vitin 2004 me direktivën strategjike të Presidentit Erdoğan e ka transformuar Türkiyen – të drejtuar nga vizionarë si Selçuk Bayraktar, vendosmëria politike e shtetit dhe fryma inovative e inxhinierëve turq – në një “ndryshues loje”.
Në një shekull ku bota po shkon drejt një epoke më të mbushur me konflikte, industria e mbrojtjes nuk po krijon vetëm vlerë ekonomike. Ajo po i jep ndikim politikës së jashtme të Türkiyes dhe po u siguron aleatëve të saj një mburojë teknologjike.
Kështu, Türkiye jo vetëm që po kthehet në rrënjët e saj historike, por gjithashtu po formëson gjithnjë e më shumë arkitekturën globale të sigurisë me stilin e saj dallues.
Panorama e vitit 2026 tregon se Türkiye nuk po i mbron më vetëm interesat e saj, por po e ndërton të ardhmen. /Trt Albania/