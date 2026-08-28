Revolucioni i Tottenhamit: Tetë nënshkrime dhe mbi 350 milionë të shpenzuara
Klubi i Ligës Premier, Tottenham Hotspur ka shpenzuar 354.5 milionë euro për transferime gjatë afatit kalimtar të verës deri tani, ndërsa rindërtoi skuadrën e tyre.
Bordi i klubit londinez bëri tetë nënshkrime të nivelit të lartë për t’i ofruar opsione trajnerit Roberto De Zerbi, duke kërkuar të përmbysë ekuilibrat sportivë pas dy sezoneve që përfunduan pranë zonës së rënies nga kategoria e Ligës Premier.
Investimi kryesor i Tottenhamit u përqendrua në mesfushë dhe sulm, duke përfunduar transferimin e 26-vjeçarit Sandro Tonali nga Newcastle për 108 milionë euro, i ndjekur nga 21-vjeçari Mateus Fernandes nga West Ham për 99 milionë euro.
Në pozicionet e sulmit, bordi ra dakord me Manchester Cityn për të blerë 22-vjeçarin Savinho për një tarifë fikse prej 87.5 milionë eurosh, e cila mund të rritet në 100 milionë euro me bonuse dhe për të nënshkruar me 27-vjeçarin Omar Marmoush në huazim me një opsion blerjeje të detyrueshme prej 70 milionë eurosh.
Për mbrojtjen, klubi nënshkroi me 26-vjeçarin Jan Paul van Hecke nga Brighton për 60 milionë euro. Raporti financiar i Roberto De Zerbi u përfundua me transferimet falas të 29-vjeçarit Marcos Senesi nga Bournemouth, 32-vjeçarit Andrew Robertson nga Liverpool dhe portierit 37-vjeçar Martin Dubravka nga Burnley, duke e çuar potencialisht totalin e shpenzimeve për afatin kalimtar të transferimeve në 377 milionë euro me bonuse.
Ristrukturimi i skuadrës përfshiu largimin e lojtarëve kyç nga sezoni i kaluar. Bordi i Tottenhamit finalizoi largimet e Luka Vuskovic, Cristian Romero, Djed Spence, Guglielmo Vicario dhe Radu Dragusin për të liruar hapësirë pagash para afatit të transferimeve.
Pavarësisht nënshkrimeve të reja, skuadra e De Zerbit e nisi sezonin e ligës angleze me një humbje 3-0 kundër Brentfordit. Objektivi i klubit për sezonin 2026/27 është të kualifikohet për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve UEFA dhe të garojë në kupat vendase.
Ekipi i parë i Tottenhamit do të përfundojë seancën stërvitore këtë të premte në kompleksin stërvitor Enfield. Klubi londinez do të luajë ndeshjen e tretë të Ligës Premier këtë fundjavë në shtëpi, ku De Zerbi pritet të luajë si titullar me Tonali, Robertson dhe Savinho përpara mbylljes së afatit kalimtar të transferimeve.