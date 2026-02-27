Revolucioni i Interit, vetëm largime dhe asnjë afrim
Interi një laborator, ku eksperimentet sapo kanë ni sur. Në sitë të gjithë repartet, përfshi edhe portën. Lojtarë që qëndrojnë, të tjerë që largohen, por edhe të tjerë në pritje.
PORTA
Çështja e portierit duhet të zgjidhet. Somer do të largohet, gjithashtu si agjent i lirë, pas një periudhe trevjeçare plot gëzime dhe hidhërime, dhe do të duhet të zëvendësohet nga një portier me përvojë të mjaftueshme për të trashëguar statusin e tij. Mbetet për t’u parë nëse portieri i ri nga Svilari i ëndrrave te Vikario më i arritshëm. do të ketë përsëri partner Josep Martinez, një zgjedhje e shkëlqyer e dytë, por jo aq qetësuese sa të ngjitet në kategori.
MBROJTJA
MESFUSHA
Ajër i freskët pritet gjithashtu në mesfushë, ku një tjetër veteran, Mikitarian, do të lirohet në qershor dhe nuk ka gjasa të qëndrojë. Për më tepër, Çalhanoglu, i rënduar nga problemet fizike dhe i kërkuar tashmë nga Gallatasarai verën e kaluar, ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij dhe mund të kthehet në treg, gjithmonë duke pasur në mendje një udhëtim në Bosfor. Okan Buruk, trajneri i klubit turk, ka folur shpesh me të dhe e pret atë. Sa i përket pjesës tjetër, Suciç dhe Zielinski nuk pritet të bëjnë ndonjë lëvizje.
Diouf pritet të largohet, ndoshta në huazim për të zhvilluar aftësitë e tij, dhe Fratesi, lojtari përjetësisht i pasigurt. Por vetë Barela është në gardh, tani që po kalon një periudhë të vështirë. Nëse do të jepej oferta e duhur, ai do të shitej. Sa i përket Dumfris, i kërkuar nga Liverpuli në janar, gjithçka varet nga ai. Klauzola e tij prej 25 milionë eurosh është një buton që mund ta aktivizojë në kohën e duhur. Luis Henrike, nga ana tjetër, pritet të gjejë admirues potencialë.
