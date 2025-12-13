Revolucion, Al po shpejton ndërtimin e anijeve ushtarake në SHBA
Marina Amerikane po i drejtohet Inteligjencës Artificiale për të nxitur aftësitë e saj të ndërtimit të anijeve.
Sekretari i Marinës John Phelan njoftoi një investim strategjik prej 448 milionë dollarësh në një sistem operativ për ndërtimin e anijeve (Ship OS) të zhvilluar nga ofruesi i softuerit të integrimit të të dhënave Palantir.
Kontrata do të jetë e vlefshme deri në fund të vitit 2027.
Sistemi operativ Ship OS i mundësuar nga Al është ndërtuar për të ndihmuar në përmirësimin e prodhimit të ndërtimit të anijeve, uljen e kostove dhe rritjen e aftësisë së Marinës për të ndërtuar anije më shpejt dhe më me efikasitet, ndërsa shërbimi adreson problemet shumëvjeçare për shkak të vonesave në ndërtimin e anijeve.
Së bashku me prodhimin e përshpejtuar, Palantir tha se Ship OS mund të koordinonte të dhënat, logjikën, modelet dhe vendimet e rekomanduara midis dy ndërtuesve privatë të anijeve, tre kantiereve publike të ndërtimit të anijeve dhe 100 furnizuesve.
“Ky investim siguron burimet që ndërtuesit e anijeve, kantieret detare dhe furnizuesit tanë kanë nevojë për të modernizuar operacionet e tyre dhe për të përmbushur me sukses kërkesat e mbrojtjes së vendit tonë”, tha Phelan.
“Duke i mundësuar industrisë të përvetësojë mjetet e Al dhe autonomisë në shkallë të gjerë, ne po ndihmojmë industrinë e ndërtimit të anijeve të përmirësojë oraret, të rrisë kapacitetin dhe të ulë kostot. Kjo ka të bëjë me të bërit biznes në mënyrë më të zgjuar”, shtoi ai.
Iniciativa do të grumbullojë të dhëna nga sistemet e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes (ERP), bazat e të dhënave të trashëguara dhe burimet operacionale për të identifikuar pengesat dhe për të mbështetur zbutjen e rrezikut.
Duke ofruar një qasje të bazuar në të dhëna për menaxhimin e prodhimit, Marina synon të shfrytëzojë Sistemin Operativ të Anijeve për të marrë vendime më të shpejta dhe më të informuara.
Gjatë instalimeve pilot të sistemit operativ, Marina raportoi efikasitet, saktësi dhe prodhim të përmirësuar.
Tek ndërtuesi i nëndetëseve General Dynamics Electric Boat, planifikimi i orarit të nëndetëseve u reduktua nga 160 orë manuale në më pak se 10 minuta, ndërsa Portsmouth Naval Shipyard uli kohën e shqyrtimit të materialeve nga javë në më pak se një orë.
“Ship OS ndihmon në ndërtimin në kohë dhe nën buxhet, në mënyrë që taksapaguesit amerikanë të përfitojnë më shumë nga çdo dollar i ndërtimit të anijeve”, tha Palantir.
Gjatë një eventi të sponsorizuar nga Marina Amerikane në Uashington, drejtori ekzekutiv i Palantir, Alex Karp, u tha gazetarëve se softueri është i nevojshëm për të ndjekur gjendjen e pjesëve dhe për të korrigjuar bllokimet.
“Ajo që i pengon këto nëndetëse të ndërtohen është se sa herë që u duhet të presin për një produkt, u duhet ta vonojnë të gjithë ndërmarrjen”, tha Karp.
“Tashmë, ky problem është zhdukur me propozimin e Palantir”, vuri në dukje ai.
Partneriteti vjen në një kohë kur administrata Trump synon të forcojë përpjekjet për ndërtimin e anijeve dhe të mbyllë një hendek të madh me Kinën, e cila përbën 34.8% të anijeve të ndërtuara në të gjithë botën sipas Clarksons.
Por, çdo përpjekje për një rilindje të ndërtimit të anijeve duket se bëhet me ndihmën e aleatëve të huaj.
Si pjesë e marrëveshjes së re tregtare të vendeve, Koreja e Jugut premtoi së fundmi 150 miliardë dollarë për të ndihmuar SHBA-në në përpjekjen për të rivendosur aftësitë e saj të ndërtimit të anijeve.
Ndërtuesit e anijeve si Hanwha Group, HD Hyundai dhe Samsung Heavy Industries janë të gjithë pjesë e kësaj marrëveshjeje, me secilën kompani që mbështet ndërtimin e anijeve të Marinës Amerikane nëpërmjet partneriteteve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta.