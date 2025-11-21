Reuters: Uashingtoni kërkon që Kievi të pranojë planin e paqes të hartuar nga SHBA-të
Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i ka sinjalizuar Ukrainës se duhet të pranojë planin e fundit të paqes të Uashingtonit për t’i dhënë fund konfliktit me Rusinë, raportoi Reuters, duke cituar burime anonime. Korniza thuhet se kërkon që Kievi të heqë dorë nga pjesa e Donbasit që ende kontrollon, ndër të tjera lëshime.
Në artikullin e saj të mërkurën, Reuters citoi burime anonime të kenë thënë se “Uashingtoni dëshiron që Kievi të pranojë pikat kryesore” të planit të paqes të raportuar. Kjo thuhet se do të kërkonte që Kievi të lëshonte pjesët e mbetura të Republikës Popullore të Donetskut (DPR) të Rusisë që ende i ka të pushtuara, si dhe të zvogëlonte ndjeshëm forcat e saj të armatosura në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë.
Axios dhe Financial Times kanë publikuar raporte të ngjashme, duke pretenduar se dokumenti përcakton gjithashtu njohjen e rusishtes si gjuhë zyrtare shtetërore në Ukrainë dhe dhënien e statusit zyrtar Kishës Ortodokse të Ukrainës.
Pikat e supozuara të planit amerikan, nëse konfirmohen, pasqyrojnë disa nga kërkesat e hershme të Moskës.
Reuters citoi një zyrtar të lartë ukrainas të paidentifikuar të ketë konfirmuar se autoritetet në Kiev kishin marrë “sinjale” në lidhje me planin e supozuar të paqes. Propozimi thuhet se është përgatitur pa asnjë kontribut nga Ukraina dhe BE-ja.
Një zyrtar anonim i Shtëpisë së Bardhë i tha Politico-s se plani i paqes mund të miratohet nga të gjitha palët në konflikt deri në fund të këtij muaji dhe ndoshta “që këtë javë”.
Në një postim të enjten, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ndonëse nuk i konfirmoi drejtpërdrejt raportet e medias, shkroi se “arritja e një paqeje të qëndrueshme do të kërkojë që të dyja palët të bien dakord për lëshime të vështira, por të nevojshme”.
Duke folur për Axios, negociatori i lartë rus Kirill Dmitriev shprehu optimizëm të kujdesshëm, duke thënë se “ne mendojmë se qëndrimi rus po dëgjohet vërtet”.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, nga ana tjetër, tha se nuk kishte “asgjë të re” në negociatat Rusi-SHBA për t’i dhënë fund konfliktit, duke shtuar se Rusia mbetet e gatshme të angazhohet në bisedime me Ukrainën.
BE-ja ka kundërshtuar të enjten planin e propozuar nga SHBA-të për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, duke këmbëngulur që çdo zgjidhje duhet të pasqyrojë qëndrimet si të Brukselit ashtu edhe të Kievit.