Resler: Maqedonia e Veriut duhet të shfrytëzojë momentin kur çështja e zgjerimit do vendoset më lart në agjendë

Maqedonia e Veriut është tani në një situatë që duhet të shfrytëzohet, në rrethana të ndryshme gjeopolitike që e ngrenë çështjen e zgjerimit më lart në agjendën e disa institucioneve të tjera të Bashkimit Evropian, jo vetëm në Parlamentin Evropian, tha eurodeputeti Karlo Resler, i cili së bashku me Ivanka Vasilevskan janë bashkëkryesues të Komisionit të Përbashkët të Parlamentit të Maqedonisë në BE.

Resler, i cili dy ditët e fundit ka qenë në Shkup së bashku me kolegët e tij të PE-së, anëtarë të Komisionit të Përbashkët Parlamentar, tha se janë të bindur në përkushtimin e Maqedonisë së Veriut në rrugën evropiane dhe se mesazhi kyç i delegacionit që ai drejtoi është që të gjithë të fokusohemi në të ardhmen.

“Para së gjithash, nuk ka dyshim se ne kemi qenë të bindur në përkushtimin e Maqedonisë së Veriut në rrugën evropiane. Është e qartë se pas praktikisht dy dekadësh si vend kandidat, në Maqedoninë e Veriut ka edhe një ndjenjë zhgënjimi pas një sërë çështjesh të vështira dhe dypalëshe që pa asnjë dyshim dhe, në një masë të madhe, të kuptueshme testojnë besimin dhe durimin e shoqërisë maqedonase, dhe ky është konteksti në të cilin ndodhemi sot. Është gjithashtu e qartë se ne kemi nevojë dhe duam të përqendrohemi në të ardhmen dhe se ky ishte mesazhi kryesor i delegacionit që unë drejtova, i cili përfaqëson të gjithë Parlamentin dhe që thotë se Maqedonia e Veriut është tani në një situatë që duhet të përfitohet, në rrethana të ndryshme gjeopolitike që e vendosin çështjen e zgjerimit më lart në agjendën e disa institucioneve të tjera të BE-së”, jo vetëm në Parlamentin Evropian, e cila theksohet ndaj çështjes së Maqedonisë së Veriut, por edhe më gjerësisht miqësore.

I pyetur nëse, pas ndryshimit të administratës amerikane dhe ndryshimeve të reja gjeopolitike, mund të pritet që BE-ja të përshpejtojë procesin e integrimit, Resler pranon se kjo çështje po bëhet më e rëndësishme se më parë.

“E gjithë Europa jeton në një botë gjithnjë e më të rrezikshme ku ndryshimet tektonike ndodhin brenda natës dhe në një kontekst të tillë, çështja e zgjerimit, po, bëhet më e rëndësishme se më parë. Dhe ka gjithashtu një vetëdije më të madhe se nuk ka një hapësirë gri, të zezë midis Kroacisë dhe Greqisë, por se ka një pjesë integruese të Evropës dhe se procesi i vërtetë i integrimit evropian do të përfundojë kur të gjashtë vendet nga Ballkani Perëndimor – pjesa juglindore e Evropës të integrohen në familjen evropiane. Unë mendoj se një imperativ i tillë, një ndërgjegjësim i tillë ekziston,” thotë eurodeputeti kroat.

Megjithatë, ai thekson se i takon të dyja palëve të bëjnë pjesën e tyre, të përpiqen të sigurojnë që Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera të jenë më afër Evropës në kuptimin juridik, por edhe në një kuptim më të gjerë, të vërtetë civilizues. Këtë, siç thotë Resler, e dëshmon shoqëria maqedonase me shekuj, me traditë, identitet, histori të pasur dhe nuk do ta humbasin rëndësinë e tyre, por krejt e kundërta, brenda BE-së duhet dhe do të pasurohen njësoj si identitetet kombëtare të shteteve të tjera sovrane që tani jetojnë dhe bashkëpunojnë në kushte gjithnjë e më të vështira në Evropë.

Bashkëkryetare e Kuvendit të Maqedonisë ishte deputetja Ivanka Vasilevska, e cila theksoi se Komiteti i Përbashkët Parlamentar BE-Maqedonia e Veriut dy ditët e fundit i ka kaluar në Shkup duke diskutuar për temat kyçe që ndikojnë në procesin e integrimit evropian të shtetit maqedonas.

“Nga kolegët aktualë të Parlamentit Europian, me nënkryetarin Karlo, ne drejtuam një takim vërtet dinamik dhe përmbajtjesor, i cili u nda në dy ditë, me tema si shteti i së drejtës dhe sundimi i ligjit, korrupsioni, marrëdhëniet e mira fqinjësore, bashkëpunimi i ndërsjellë dypalësh dhe rajonal. Sigurisht, liria e fjalës, liria e mediave dhe organizatave të shoqërisë civile. Ne i trajtuam edhe temat e transportit, infrastrukturës sepse vlerësojmë se kjo është një temë që na prek të gjithëve në shekullin e 21-të dhe si mundësi për t’i zhvilluar këto procese në të ardhmen, mjedisi, shëndeti i njeriut dhe natyrisht tema më aktuale në nivel global, që është inteligjenca artificiale dhe siguria kibernetike”, tha Vasilevska.

Mesazhi kryesor nga takimi i 23-të i Komitetit të Përbashkët Parlamentar BE-Maqedonia e Veriut, theksoi deputeti, është që së bashku me kolegët nga PE-ja të ndihmohet në procesin e asociimit të shtetit maqedonas me familjen evropiane.

“Pati propozime vërtet konstruktive, diskutime konstruktive dhe një sasi e madhe energjie pozitive dhe mbështetje drejt mundësisë së gjetjes së një gjuhe të përbashkët për të çuar proceset përpara. BE-ja është një organizëm i madh në kuadrin e të cilit, në të gjitha rregullat dhe parimet e saj, gjeografikisht dhe ideologjikisht, bën pjesë edhe vendi ynë. Por për ne nuk është vetëm një lojë individuale, por do të thosha për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë mënyrë na duket se do të hapim një kapitull të ri në historinë botërore, sepse do të shkëputemi nga paradigmat e vjetra dhe ato procese retroaktive që po e kthejnë këtë rrugë. Prej aty realisht kemi pasur veprime aktive dhe proaktive dhe gjithmonë kontakti me kolegët tanë nga Brukseli na ndihmon në shumë aspekte, jo vetëm në nxitjen e zhvillimit të proceseve demokratike, por edhe në gjetjen e mënyrave për të diskutuar tema me paradigmën e shekullit të 21-të”, thotë Vasilevska në një deklaratë për MIA-n.

Delegacioni, i udhëhequr nga eurodeputeti kroat Karlo Resler, bashkëkryetar i këtij komisioni të përbashkët, përbëhet nga 13 eurodeputetë nga pothuajse të gjitha partitë politike të përfaqësuara në Parlamentin Evropian, përfshirë Tomas Uajc, raportues për Republikën e Maqedonisë së Veriut në Parlamentin Evropian

KPP BE-RMV miraton dokumentin me 24 rekomandime: Sfidat gjeopolitike kanë krijuar një shtysë të re për procesin e anëtarësimit

Komisioni i Përbashkët Parlamentar shkëmbeu mendime për marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut për të drejtat themelore dhe lirinë e fjalës, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, bashkëpunimin rajonal dhe sigurinë rajonale, mediat dhe shoqërinë civile, çështjet mjedisore, ekonominë dhe energjinë, transportin dhe lidhjen e infrastrukturës, si dhe inteligjencën artificiale dhe sigurinë kibernetike.

Anëtarët e KPP BE-RMV besojnë fuqimisht se zgjerimi është një nxitës i prosperitetit dhe sigurisë, i avancimit të shoqërive demokratike dhe kushteve ekonomike dhe sociale, si dhe reduktimit të pabarazive ndërmjet vendeve dhe theksojnë se ndryshimet e shpejta në sfidat gjeopolitike kanë krijuar një shtysë të re për procesin e anëtarësimit. Ndarja e gjashtë miliardë eurove për reformat dhe rritjen e Ballkanit Perëndimor, në mbështetje të Planit të Reformës dhe Rritjes së Komisionit, vlerësohet pozitivisht si një moment historik dhe një mundësi unike për vendet që të kenë akses në disa nga përfitimet e anëtarësimit në BE përpara anëtarësimit.

Është mirëpritur orientimi strategjik i Maqedonisë së Veriut drejt integrimit në BE, duke reflektuar konsensusin mes partive politike dhe mbështetjen e qytetarëve. Ai bën thirrje për dialog të mëtejshëm të brendshëm midis të gjitha palëve të interesuara dhe për të ruajtur fokusin në këtë qëllim strategjik

Ai konfirmon nivelin e përgatitjes së Maqedonisë së Veriut në fushat kyçe dhe vazhdimësinë e përkushtimit, pavarësisht sfidave për të përshpejtuar zbatimin e reformave të lidhura me BE-në, veçanërisht në fushat e vlerave themelore, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të drejtat themelore, lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes, mekanizmat dhe institucionet efektive demokratike, duke përfshirë sundimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e tyre ekonomike gjithëpërfshirjen, duke vënë në dukje nevojën prioritare për të adresuar mangësitë e mbetura në vlerat themelore. Thekson rëndësinë e llogaridhënies politike në të gjitha nivelet e qeverisjes për të forcuar besimin tek institucionet, mirëpret përafrimin e vendit me institucionet e BE-së prej rreth 50% si një moment historik i rëndësishëm i arritur ndër vite dhe një tregues domethënës i mundësisë së anëtarësimit të plotë deri në vitin 2030, me kusht që të plotësohen të gjitha kriteret e nevojshme. Ai gjithashtu thekson nevojën që Maqedonia e Veriut të mbrojë integritetin institucional dhe të mbështesë parimet demokratike, veçanërisht në kontekstin e përpjekjeve të shtuara për destabilizimin në të gjithë Evropën.

“Inkurajon përpjekjet për të ndërmarrë hapa vendimtarë për të përshpejtuar zbatimin e reformave të BE-së dhe për të përparuar në procesin e negociatave të anëtarësimit në BE, për të cilin bashkëpunimi parlamentar ndërpartiak është i një rëndësie jetike, u bën thirrje palëve të interesuara të shfrytëzojnë momentin aktual të procesit të zgjerimit, duke punuar në mënyrë konstruktive dhe në frymën e konsensusit për reformat ndërshtetërore të BE-së

Ai gjithashtu “lavdëron angazhimin e tij për të nxitur marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe rolin e tij si një model për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve dypalëshe përmes dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellë.” Në këtë kuptim, ai rikujton se marrëveshjet dypalëshe duhet të zbatohen në mirëbesim nga të gjitha palët, përfshirë Marrëveshjen e Prespës me Greqinë dhe Marrëveshjen me Bullgarinë, si thelbësore për bashkëpunimin gjithëpërfshirës rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, dhe bën thirrje për një angazhim të vazhdueshëm për dialog dhe bashkëpunim me vendet fqinje për të nxitur besimin reciprok.

“Vë në dukje përafrimin e qëndrueshëm dhe të plotë të Maqedonisë së Veriut me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, përfshirë në lidhje me agresionin ushtarak rus kundër Ukrainës, duke dërguar një sinjal të fortë për zgjedhjen e saj strategjike për anëtarësim në BE dhe duke u treguar edhe një herë si një partner i besueshëm. Ai mirëpret kontributin e vazhdueshëm të Maqedonisë së Veriut në misionet e BE-së për menaxhimin e krizave dhe operacionet e udhëhequra nga NATO”, thuhet në konkluzione.

Të gjithë aktorët politikë inkurajohen të vazhdojnë zbatimin e angazhimeve të ndërmarra më parë, duke kujtuar se procesi aktualisht varet tërësisht nga Qeveria dhe Parlamenti dhe mbështet përpjekjet e vazhdueshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese si parakusht përfundimtar për hapjen e negociatave. Ai bën thirrje për udhëzime dhe transparencë të mëtejshme për hapat e ardhshëm të pranimit për të ruajtur vrullin dhe u bën thirrje aktorëve institucionalë të ruajnë parashikueshmërinë dhe besueshmërinë e procesit të pranimit dhe të sigurojnë që ai të vazhdojë në mënyrë rigoroze në përputhje me konkluzionet aktuale të Këshillit, kriteret e Kopenhagës, meritat e vetë vendit dhe nxitjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore.

Ai gjithashtu mirëpret përfundimin e suksesshëm të procesit të shqyrtimit për Maqedoninë e Veriut në fund të vitit 2023 dhe bën thirrje për hyrjen në fazën tjetër të negociatave pa vonesa të mëtejshme.

Ai u bën thirrje qeverive të Maqedonisë së Veriut dhe vendeve fqinje që të punojnë në mënyrë konstruktive së bashku për të hequr pengesat e mbetura për vazhdimin e negociatave të anëtarësimit, ndërsa ritheksohet se çështjet dypalëshe duhet të mbahen të ndara nga procesi i anëtarësimit, thuhet ndër të tjera në dokument.

Vendet kandidate, kujton dokumenti, duhet të vlerësohen në bazë të meritave të tyre në përmbushjen e kritereve objektive të anëtarësimit, duke përfshirë zbatimin e reformave të lidhura me BE-në dhe përafrimin e politikave të tyre me CFSP, siç janë pozicionet dhe masat kufizuese të miratuara në përgjigje të luftës agresive të Rusisë kundër Ukrainës.

Përpjekjet e vendit për reformimin e administratës publike dhe miratimin e legjislacionit të nevojshëm janë gjithashtu të mirëseardhura, si dhe reformat e miratuara tashmë që kontribuojnë në llogaridhënien, prezantimin e vlerësimeve të ndikimit gjatë krijimit të organeve të reja shtetërore dhe uljen e numrit të përdoruesve parësorë të buxhetit. Ai gjithashtu thekson, siç është theksuar, rëndësinë e jashtëzakonshme të vazhdimit dhe përshpejtimit të mëtejshëm të reformës së gjyqësorit dhe forcimit të bazës ligjore për një sistem të pavarur, profesional, transparent dhe të paanshëm, i cili do të rrisë besueshmërinë dhe besimin e publikut, në përputhje me reformat e miratuara të BE-së, duke përfshirë emërimet në drejtësi dhe funksionimin e Këshillit Gjyqësor. Të gjitha palët relevante të interesuara janë thirrur që të respektojnë plotësisht pavarësinë e gjyqësorit, por edhe të mbrojnë pavarësinë e gjyqësorit nga ndërhyrjet politike.

Inkurajohet vazhdimi i reformës së ardhshme zgjedhore, e cila duhet të zbatohet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse dhe të adresojë të gjitha rekomandimet përkatëse të OSBE-së, Zyrës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Komisionit të Venecias, duke përfshirë transparencën në financimin e partive politike dhe zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR në lidhje me Kodin Zgjedhor.

Gashi: Shpresoj dhe uroj që të kemi komunikim më intensiv me Qeverinë e re në Sofje

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, dje ka takuar edhe anëtarët e Komisionit të Përbashkët Parlamentar Maqedonia e Veriut – Bashkimi Evropian. Në një prononcim për media pas takimit me gazetarët në Kuvend, Gashi tha se çështja kryesore e diskutuar ishte se si të ecim përpara me aderimin sa më të shpejtë të vendit tonë në BE.

“ E dini që pengesa e fundit për ne janë amendamentet kushtetuese, pra të gjejmë një lloj garancie dhe të ruajmë procesin se si t’i qasemi amendamenteve kushtetuese dhe në të ardhmen të mos ngrihen çështje lidhur me çështjet e identitetit, për të cilat të gjithë jemi dakord se janë të vështira për t’u zgjidhur dhe janë jashtë fushëveprimit të kritereve të Kopenhagës për anëtarësim në BE. Shpresoj dhe uroj që të kemi komunikim më intensiv me Qeverinë e re në Sofje, dhe Brukseli dhe të gjithë deputetët janë të etur për të na ndihmuar në këtë proces. Dhe shpresoj dhe uroj shumë që ta mbyllim këtë çështje sa më shpejt, të fillojmë negociatat dhe t’i mbyllim sa më shpejt dhe të bëhemi anëtar i BE-së”, tha kryetari i Kuvendit.

Në njoftimin e shërbimit parlamentar për shtyp thuhet se në takim, eurodeputetët theksuan se aktualisht ekziston një dritare mundësie për zgjerimin e BE-së që duhet shfrytëzuar, si dhe informuan se Parlamenti Evropian ka prioritet forcimin e bashkëpunimit me parlamentet e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Në fillim të seancës së 23-të të së enjtes, ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski tha se këtë vit bëhen dy dekada nga marrja e statusit kandidat për anëtarësim në BE, 20 vjet reforma, kompromise, vendime shpesh të vështira dhe të dhimbshme, por vendime që janë marrë me vizion për të ardhmen evropiane.

“Në atë proces të gjatë, qytetarët e Maqedonisë mbetën të përkushtuar ndaj vlerave evropiane përkundër sfidave dhe zhgënjimeve të këtij rrugëtimi të gjatë. Por sot, më shumë se kurrë, nevojiten qartësi, largpamësi dhe vendosmëri në procesin tonë të integrimit. Ne kemi nevojë për hapa konkretë, jo vetëm mbështetje deklarative. Evropa nuk duhet të humbasë besimin e qytetarëve që kanë besuar sinqerisht në projektin evropian për dy dekada”, theksoi Mucunski.

Sipas tij, Qeveria po i vazhdon reformat me intensitet të pandërprerë. “Ne po forcojmë sundimin e ligjit, po promovojmë pavarësinë e gjyqësorit, po modernizojmë administratën publike dhe po ndërtojmë një ekonomi të bazuar në konkurrencë dhe inovacion. Ne po luftojmë me vendosmëri korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe i kemi harmonizuar politikat tona me legjislacionin evropian dhe prioritetet e përbashkëta, lidhjen e infrastrukturës dhe fokusin në korridoret 8 dhe 10, digjitalizimin dhe sigurinë energjetike”, tha Mucunski.

Angazhimet tona, siç tha ai, nuk janë thjesht retorikë, janë konkrete, të matshme dhe të nxitura nga interesat e qytetarëve.

“Ky angazhim do të vazhdojë në lidhje me detyrimet e agjendës së reformave dhe realizimin e objektivave të planit të rritjes, si një instrument i rëndësishëm për nxitjen e zhvillimit ekonomik, bashkëpunimit të ndërsjellë dhe afrimit të vendit, por edhe të gjithë rajonit, me BE-në. Në politikën e jashtme, ne mbetemi një partner konsistent i BE-së, me një politikë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë plotësisht të harmonizuar, që është një konfirmim i përkushtimit tonë ndaj parimeve të paqes, stabilitetit dhe vlerave demokratike. Mbështetja jonë për Ukrainën, pjesëmarrja në regjimet e sanksioneve dhe roli aktiv si anëtare e NATO-s tregojnë se ne nuk jemi thjesht një vëzhgues, por një faktor në ndërtimin e sigurisë evropiane”, nënvizoi Mucunski.

Ai kujtoi se në nëntor të vitit të kaluar, si vendi i parë në rajon, nënshkruam një Partneritet për Sigurinë dhe Mbrojtjen me BE-në, një kornizë të re gjithëpërfshirëse për dialog dhe bashkëpunim të thelluar për çështjet kyçe në këtë fushë.

