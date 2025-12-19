Reshjet e dendura përmbytin rrugët dhe vështirësojnë jetën e përditshme në Emiratet e Bashkuara Arabe
Reshjet e dendura të shiut kanë ndërprerë jetën e përditshme në qytetin Ajman të Emirateve të Bashkuar Arabe, duke përmbytur rrugët kryesore dhe duke lënë shoferë të bllokuar nëpër rrugë, raporton Anadolu.
Shirat e rrëmbyeshëm mbingarkuan sistemet e kullimit të qytetit, duke bërë që uji të grumbullohej me shpejtësi në rrugët kryesore dhe nënkalime. Si pasojë, dhjetëra automjete mbetën të bllokuara, ndërsa trafiku u ngadalësua ose u devijua në disa zona.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve që të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të automjeteve.
Reshjet e shiut janë relativisht të rralla në Emiratet e Bashkuara Arabe, por kur ndodhin me intensitet të lartë ato shpesh shkaktojnë përmbytje për shkak të infrastrukturës së projektuar kryesisht për klimë të thatë.