Reshje të dendura bore në Japoni, të paktën 45 të vdekur

Reshjet e dendura të borës në të gjithë Japoninë që nga 20 janari kanë lënë të paktën 45 të vdekur dhe 500 të lënduar në të gjithë vendin.

Japonia po përgatitet për reshje të dendura bore gjatë fundjavës, ndërsa Agjencia e Menaxhimit të Zjarrfikësve dhe Fatkeqësive e Japonisë raporton të paktën 45 vdekje dhe mbi 500 lëndime të lidhura me borën që nga 20 janari.

Rajoni veriperëndimor i Prefekturës Niigata regjistroi numrin më të lartë të vdekjeve me 17 persona dhe mbi 170 të lënduar.

Reshje të dendura bore u panë në Aomori dhe Wakkanai, me shumë automjete të bllokuara.

Agjencia Meteorologjike e Japonisë paralajmëroi për reshje të mëtejshme të dendura bore në rajonet bregdetare perëndimore dhe veriore gjatë fundjavës.

Agjencia u bëri thirrje banorëve vendas të qëndrojnë vigjilentë për ndërprerjet e trafikut dhe të jenë të kujdesshëm ndaj ortekëve.

Ndryshe, paralajmërimi vjen ndërsa Japonia përgatitet për zgjedhjet e përgjithshme të së dielës.

