Reporterët pa Kufij e cilëson Izraelin “vrasësin më të madh të gazetarëve”
Reporterët pa Kufij (RSF) e kanë përshkruar ushtrinë izraelite si “armikun më të keq të gazetarëve” në raportin e saj vjetor të publikuar të enjten, me gati gjysmën e të gjitha vrasjeve të gazetarëve në mbarë botën të regjistruara në Gaza, raporton middleeasteye.
Organizata me seli në Francë tha se nga 67 profesionistët e medias të vrarë gjatë vitit të kaluar, 43 përqind u vranë nga Izraeli, duke i bërë territoret palestineze vendin më të rrezikshëm në botë për gazetarët.
Sipas organizatës Reporterët pa Kufij, ushtria izraelite është autorja kryesore e vdekjeve të gazetarëve, përpara karteleve dhe grupeve të krimit të organizuar (24 për qind) dhe ushtrisë ruse (katër për qind).
“Nën qeverinë e Benjamin Netanyahut, ushtria izraelite ka kryer një masakër – të pashembullt në historinë e kohëve të fundit – të shtypit palestinez”, theksoi Reporterët pa Kufij në raportin e saj të fundit. “Për të justifikuar krimet e saj, ushtria izraelite ka nisur një fushatë globale propagandistike për të përhapur akuza të pabaza që i portretizojnë gazetarët palestinezë si terroristë.”
Gjatë luftës dyvjeçare gjenocidale në Gaza, Izraeli rregullisht bënte pretendime të pabaza se kishte synuar gazetarët për pjesëmarrje të dyshuar në aktivitete militante.
Këto sulme izraelite ndaj personelit të medias – të cilat kanë vrarë më shumë se 250 gazetarë që nga tetori i vitit 2023, sipas Zyrës Palestineze të Medias në Gaza – janë dënuar gjerësisht nga organizatat kryesore të të drejtave të njeriut, ekspertët dhe aktivistët.
Në një rast të tillë, një sulm i qëllimshëm izraelit vrau gazetarin e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif, më 10 gusht, së bashku me gazetarët e Al Jazeera-s, Mohammed Qreiqeh, Mohammed Noufal dhe Ibrahim Zaher, si dhe gazetarët e pavarur Moamen Aliwa dhe Mohammed al-Khaldi.
Izraeli pretendoi se Sharif ishte anëtar i Hamasit, por nuk dha prova të konsiderueshme për akuzën, të cilën Al Jazeera e ka mohuar me forcë.
Në të njëjtin muaj, sulmet ajrore “me dy goditje” që synonin Spitalin Nasser në Gazën jugore vranë më shumë se 20 persona, përfshirë pesë gazetarë.
Shpërthimet vranë gazetarët e Middle East Eye, Mohamed Salama dhe Ahmed Abu Aziz, si dhe Mariam Dagga, një gazetare e pavarur që kishte punuar me disa media, përfshirë Associated Press; Hussam al-Masri, një fotoreporter me agjencinë e lajmeve Reuters dhe reporteri i pavarur Moaz Abu Taha.
Reporterët pa Kufij e ka identifikuar gjithashtu Izraelin si “ndër burgjet më të mëdha në botë për gazetarët”, duke e renditur atë të nëntin në nivel global, menjëherë pas Egjiptit.
“Në vitin 2025, pas më shumë se dy vitesh bllokadë në Rripin e Gazës, kjo shtypje e shtypit vazhdoi pa u ndëshkuar”, tha raporti.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza, arrestimi i gazetarëve është rritur ndjeshëm, me më shumë se 250 punonjës të medias të ndaluar. /SHENJA/