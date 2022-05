Renova-Struga ndahen me barazim, fiton Makedonija GJP

Struga dhe Renova janë ndarë me barazim 1:1 në ndeshjen e zhvilluar pasditen e sotme të vlefshme për xhiron e 30-të në elitën e futbollit vendor. Abdulla realizoi për skuadrën tetovare, përderisa struganët barazuan përmes Bosanqiqit nga penalltia. Ndërkohë Makedonija Gjorçe Petrovi ka fituar duelin me Akademia Pandevin falë golit të Ermedin Ademit në minutën e 85-të. Në dy ndeshjet tjera, Boreci mundi Skopjen me shifra minimale 1:0, ndërsa Pelisteri dhe Tikveshi u ndanë me barazim 1:1.