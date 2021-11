RENOVA MPOSHTET NGA AKADEMIA PANDEVI

Akademia Pandevi ka fituar 2:1 Renovën, në ndeshjen hapëse të xhiros së 15-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Zhbllokimi i rezultatit erdhi në minutën e 41-të, kur Mirçevski harkon bukur nga gjuajta e lirë, ndërsa Marong me kokë shënon për epërsi 1:0. Në minutën e 66-të gipspunuesit e Qatip Osmanit disa herë tentojnë golin e barazimit, mirëpo portieri Jovanovski ishte në nivel të detyrës. 10 minuta më vonë Velonovski asiston bukur nga e djathta, teksa Mirçevski ngrit epërsinë në 2:0. Pas disa tentimeve, në fund Selmani arriti të shënoj golin e nderit për vendasit për rezultatin përfundimtar 2:1. Ndryshe xhiroja e 15-të në elitën e futbollit vendor kompletohet të dielën me 5 takime të tjera, të cilat luhen nga ora 13:00. Shkupi luan me Struga Trim Lumin, Pelisteri gostit Skopjen, Bregallnica takohet me Borecin, Makedonija Gjorçe Petrovin do t’i mat forcat me Shkëndijën e Tetovës, ndërsa Tikveshi përballet me Rabotniçkin. /SHENJA/