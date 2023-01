Rënie e fortë në Wall Street, frika për një recesion po rritet

Në Wall Street, çmimet e aksioneve ranë ndjeshëm të mërkurën pasi treguesit e dobët ekonomikë ringjallën frikën e një recesioni, ndërsa drejtuesit e bankës qendrore të SHBA njoftuan rritje të mëtejshme agresive të normave të interesit.

Dow Jones ra me 1,81 për qind, në 33,296 pikë, ndërsa S&P 500 ra me 1,56 për qind, në 3,928 pikë, dhe indeksi Nasdaq ra me 1,24 për qind, në 10,957 pikë.

Të gjitha të dhënat e reja makroekonomike tregojnë për një dobësim të ekonomisë më të madhe në botë. Shitjet me pakicë dhe çmimet e prodhimit ranë më shumë se sa pritej në dhjetor, dhe prodhimi i fabrikës gjithashtu ra ndjeshëm.

E gjithë kjo ka ringjallur frikën e një recesioni, ndërkohë që në ditët e mëparshme investitorët shpresonin në një “ulje të butë” të ekonomisë.

Investitorët më në fund kuptuan se frenimi i inflacionit nuk është falas, se shtrëngimi i politikës monetare nga Fed do të ketë kosto ekonomike.

“Investitorët duket se e kanë mbivlerësuar ‘uljen e butë’,” tha Michael Reynolds, strateg në Glenmede.

Në dy javët e para të këtij viti, çmimet e aksioneve u rritën ndjeshëm pasi presionet inflacioniste në SHBA u lehtësuan disi, duke i hapur hapësirë ​​Fed-it për të ngadalësuar ritmin e rritjes së normave të interesit.

Indekset ranë më së shumti në muajin e kaluar

Megjithatë, pas disa ditësh rritjeje, dje indekset e aksioneve ranë me ritmin më të lartë të muajit të kaluar.

“Treguesit e rinj ekonomikë u kanë shërbyer disa investitorëve për të hequr fitimet nga tregu,” tha Sam Stovall, strateg në CFRA.

Investitorët u tronditën gjithashtu nga deklaratat e dy krerëve të bankës qendrore amerikane, James Bullard dhe Loretta Mester, se normat bazë të interesit do të duhej të ngriheshin mbi nivelin 5 për qind për të shtypur inflacionin.

Ky do të ishte një nivel më i lartë se pritshmëritë e tregut, pasi tregu i parasë vlerëson se norma përfundimtare e interesit, në të cilën Fed do të ndalonte ciklin e rritjes së çmimeve të parasë, mund të arrijë në 4.88 për qind.

Në fokus të investitorëve këto ditë janë rezultatet tremujore të biznesit të bankave dhe kompanive, të cilat nuk janë shumë mbresëlënëse.

Analistët e anketuar nga Reuters vlerësuan se fitimet në kompanitë e indeksit S&P 500 ranë 2.6 për qind në tremujorin e katërt të vitit të kaluar nga e njëjta periudhë e një viti më parë, për shkak të inflacionit të lartë dhe ngadalësimit të rritjes ekonomike.

Dy javë më parë, fitimet pritej të bien me 1.6 për qind.

Dhe në shumicën e bursave evropiane, çmimet e aksioneve ranë dje. Indeksi FTSE i Londrës u dobësua me 0,26 për qind, në 7,830 pikë, dhe DAX i Frankfurtit me 0,03 për qind, në 15,181 pikë. CAC e Parisit u forcua, nga ana tjetër, me 0.09 për qind, në 7083 pikë.